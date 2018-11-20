"Авто на євробляхах": мітингувальники перекрили рух на виїздах з Харкова

Власники авто на єврономерах оголосили всеукраїнську акцію протесту. Вона проходить відразу у 50 містах України та у всіх областях, крім Закарпаття та Луганщини. Мітингувальники також заблокували рух на двох виїздах з міста Харків.

Про це повідомила у прямому ефірі кореспондентка 24 каналу.

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На околицях Харкова зібралось близько півтисячі власників "євроблях". Водії припаркували свої авто на двох крайніх смугах траси, що веде з міста на Київ, таким чином залишивши для решти транспорту лише дві смуги. Окрім звуження потоку, мітингувальники також частково блокували проїзд. Вони безперервно переходили пішохідний перехід, через що виникали корки.



Мітингувальники у Харкові блокували пішохідний перехід

На автомобілях протестувальників наклеєні плакати, на яких зазначено, що водії просять переглянути законопроекти та зменшити вартість розмитнення транспорту. Патрульна поліція Харкова організувала декілька об'їзних поворотів, тому перебоїв у проїзді машин біля місця протесту немає.

На іншому виїзді з міста, Чугуївській трасі, шляхів для об'їзду немає, тому затори там більші й виникають частіше. Акція протесту у Харкові проходить мирно, багато водіїв приїхали вимагати справедливості разом зі своїми родинами.

"Я не проти такої акції. Це добре, це правильно. Та краще дорогу перекривати не звичайним людям, а чиновникам. Щоб вони не могли потрапити на роботу", – прокоментував ситуацію один із водіїв, які застрягли у заторі.

"Наша ціль – добитися нормальних умов та тарифів. На своїй машині я вожу дочку-інваліда. На її лікування йдуть шалені кошти, а тут ще й такий акциз божевільний. У мене немає варіантів", – пояснив Костянтин, власник авто на єврономерах.

Акція – безстрокова, тому коли харківські водії перестануть блокувати виїзди з міста невідомо.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.