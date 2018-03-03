Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві: фото
1748
У Києві автомобіль на вулиці Ольжича наполовину провалився під асфальт.
Про це інформує kiev.dtp.
Читайте також: У Києві сталася бійка зі стріляниною
"Труби втомилися. Жесть в Києві, машина провалилася під землю. Поруч нікого", – йдеться у повідомленні.
Провалився автомобіль марки Daewoo Lanos на половину провалився під землю.
Відомо, що ніхто не постраждав.
Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві
Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві
До слова, тіла двох чоловіків знайшли біля зупинки громадського транспорту на вулиці Райдужній у Дніпровському районі Києва.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі