Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві: фото

У Києві автомобіль на вулиці Ольжича наполовину провалився під асфальт.

Про це інформує kiev.dtp.

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"Труби втомилися. Жесть в Києві, машина провалилася під землю. Поруч нікого", – йдеться у повідомленні.



Провалився автомобіль марки Daewoo Lanos на половину провалився під землю.



Відомо, що ніхто не постраждав.



Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві



Авто наполовину провалилося під асфальт у Києві

До слова, тіла двох чоловіків знайшли біля зупинки громадського транспорту на вулиці Райдужній у Дніпровському районі Києва.