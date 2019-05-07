Авто посла Канади застрягло у багнюці на Черкащині: фото
Автомобіль посла Канади в Україні Романа Ващука застряг в багнюці в Чигиринському районі Черкаської області.
Дипломат написав у Twitter, що Черкаська область відома своїм багатим чорноземом.
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Ващук додав, що у поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах. "Тобто для мене", – зауважив дипломат.
Посол подякував Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів "нас з нашої колії".
Роман Ващук також опублікував фото, зроблене під час поїздки. На зупинці громадського транспорту хтось написав "Де дорога?".
Філософське і практичне питання, особливо гостре в Черкаській області: "Де дорога?,
– написав посол.