Авто приземлилось на дах, водій вилетів на ходу: з'явилось відео моторошного ДТП у Коломиї
Моторошна ДТП, у якій дивом ніхто не загинув і серйозно не постраждав, сталась вдень 20 травня у Коломиї на Івано-Франківщині.
Як інформує місцева телерадіокомпанія "НТК", аварія сталась приблизно о 14:00 неділі на перехресті вулиць Мазепи, Богуна та Миколайчука у Коломиї.
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На відео з камер спостереження видно, як автомобіль Fiat Doblo на швидкості намагається проскочити перехрестя, на якому в нього врізається Mercedes.
Від удару Fiat врізається у легковик Mazda, що саме зупинився на перехресті, і перекидається.
Водія фургону буквально на ходу викинуло з авто. Чоловік перекинувся і в стані афекту почав тікати від машини.
В автомобілі Mercedes на момент аварії перебувало двоє дітей, дружина та чоловік, а в автомобілі Mazda – жінка з дитиною. Їх доставили в лікарню, проте від госпіталізації відмовились.
У ДТП в Коломиї зіткнулись три авто
Дивом ніхто серйозно не постраждав у ДТП в Коломиї
Дивіться відео моторошної ДТП у Коломиї 20 травня: