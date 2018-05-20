Авто приземлилось на дах, водій вилетів на ходу: з'явилось відео моторошного ДТП у Коломиї

Моторошна ДТП, у якій дивом ніхто не загинув і серйозно не постраждав, сталась вдень 20 травня у Коломиї на Івано-Франківщині.

Як інформує місцева телерадіокомпанія "НТК", аварія сталась приблизно о 14:00 неділі на перехресті вулиць Мазепи, Богуна та Миколайчука у Коломиї.

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На відео з камер спостереження видно, як автомобіль Fiat Doblo на швидкості намагається проскочити перехрестя, на якому в нього врізається Mercedes.

Від удару Fiat врізається у легковик Mazda, що саме зупинився на перехресті, і перекидається.

Водія фургону буквально на ходу викинуло з авто. Чоловік перекинувся і в стані афекту почав тікати від машини.

В автомобілі Mercedes на момент аварії перебувало двоє дітей, дружина та чоловік, а в автомобілі Mazda – жінка з дитиною. Їх доставили в лікарню, проте від госпіталізації відмовились.



У ДТП в Коломиї зіткнулись три авто



Дивом ніхто серйозно не постраждав у ДТП в Коломиї

Дивіться відео моторошної ДТП у Коломиї 20 травня: