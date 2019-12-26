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      Авто розірвало навпіл після ДТП в Києві: відео

      1522 Читать новость на русском
      Частина авто, яке розірвало навпіл після ДТП в Києві / kiev.informator.ua

      У Києві в ніч на 25 грудня зіткнулися автомобілі Mercedes, ВАЗ-2101 і Ford. В аварії постраждали 3 людей, а "копійку" розірвало на 2 частини.

      Аварія сталася на Харківському шосе, 18 близько 22:20, повідомляє "Информатор".

      Дивіться також відео: Моторошна ДТП у Києві: чоловік дивом врятувався, вистрибнувши з авто

      Момент ДТП зафіксували на відео. Там чітко видно, як ВАЗ виїжджає на перехрестя і в нього влітає Mercedes. Після цього легковик відкинуло в Ford.

      Щодо трьох постраждалих, то всі вони перебували в "Жигулях". Двох постраждалих у важкому стані забрали до лікарні.

      Подробиці аварії з'ясовують правоохоронці.

      Дивіться відео моменту ДТП в Києві, де авто розірвало навпіл:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Аварії та ДТП Новини України Новини Києва
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