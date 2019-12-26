Авто розірвало навпіл після ДТП в Києві: відео
У Києві в ніч на 25 грудня зіткнулися автомобілі Mercedes, ВАЗ-2101 і Ford. В аварії постраждали 3 людей, а "копійку" розірвало на 2 частини.
Аварія сталася на Харківському шосе, 18 близько 22:20, повідомляє "Информатор".
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Момент ДТП зафіксували на відео. Там чітко видно, як ВАЗ виїжджає на перехрестя і в нього влітає Mercedes. Після цього легковик відкинуло в Ford.
Щодо трьох постраждалих, то всі вони перебували в "Жигулях". Двох постраждалих у важкому стані забрали до лікарні.
Подробиці аварії з'ясовують правоохоронці.
Дивіться відео моменту ДТП в Києві, де авто розірвало навпіл:
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