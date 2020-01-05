Авто розтрощене вщент, та водій вижив: фото наслідків карколомної ДТП біля Києва

Renault Logan врізався у відбійник, автомобіль розірвало навпіл. Дивом водій залишився живим. Аварія сталася невдовзі після півночі 5 січня на Новообухівській трасі (Дніпровське шосе, 3) під Києвом.

Про ДТП за участю водія, який "народився у сорочці" розповів "Інформатор".

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Про обставини аварії відомо наступне:

Водій Renault прямував додому до села за Києвом.

На виїзді з міста не впорався з керуванням і влетів в металеву огорожу.

Автомобіль розірвало навпіл.

Водій, зауважимо, зовсім не постраждав. Попри шоковий стан, він навіть відмовився від медичної допомоги.



Знищене авто і водій (комусь телефонує), який "народився в сорочці"

Очевидець розповів, що на дорогу нібито вибігла собака, яка й стала причиною аварії. Детальні обставини ДТП встановить поліція.

Дивіться вражаючі фото "Інформатора" з місця аварії:

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