Авто влетіло в іншу машину на зустрічній смузі в Києві, є жертви: фото і відео

У Києві водій автомобіля Daewoo Nexia на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу руху та зіткнувся з авто Hyundai i30. Інцидент стався 19 липня ввечері на вулиці Братиславській на з'їзді з моста.

Через сильне зіткнення Daewoo зім'яло практично вдвічі. Водій цього авто загинув на місці, його тіло дуже понівечене, повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

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Водій Hyundai i30 вижив, проте його з переломом ноги забрали до лікарні. Чоловік був пристебнутий і спрацювали ремені безпеки, його життю нічого не загрожує.

У районі аварії утворився величезний затор в обох напрямках. Вулиця Братиславська і міст практично перекриті.