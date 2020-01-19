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      Авто в’їхало у зупинку з людьми в центрі Львова: фото

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      У Львові авто наїхало на пішохода та в'їхало у зупинку з 10 людьми: постраждала жінка

      У центрі Львова на вулиці Під Дубом біля торгового центру Forum автомобіль BMW наїхав на пішохода та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували 10 осіб. У результаті постраждала жінка – з тілесними ушкодженнями її доправили до лікарні. Інцидент трапився після 18:00 19 січня.

      Правоохоронці попередньо з’ясували, що водій машини не впорався з керуванням, в'їхав у зупинку громадського транспорту та водночас скоїв наїзд на пішохода – 24-річну жительку Львова. Жінка зазнала тілесних ушкоджень, і її доправили до лікарні. Медики мають встановити їй діагноз. Зауважимо, що на момент ДТП на зупинці стояли приблизно 1-0 осіб. На щастя, ніхто з них не постраждав. Люди відбулись переляком, передає пресслужба Нацполіції у Львівській області.

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      Наразі правоохоронці вирішують питання, яку правову кваліфікацію надати інциденту. Тривають першочергові слідчі дії. 

      Авто протаранило зупинку в центрі Львова: фото з місця пригоди / Фото очевидців, Нацполіції та Ігоря Зінкевича 

      Щодо водія машини, то це 37-річний львів’янин. У лютому 2019 року суд позбавив його права керувати транспортними засобами. Відтоді поліцейські чотири рази складали на нього протоколи про адміністративні правопорушення, а саме за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права.

      До слова, нещодавно у Києві Lexus влетів у маршрутний автобус. У цей час у машині перебували троє осіб – сім'я з дитиною, які поверталися з відпочинку у Дубаї. Крім того, внаслідок ДТП зазнав поранення голови та отримав струс мозку пасажир маршрутки – 16-річний хлопець.

      У людських ембріонів виявили ознаки старіння
      19 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Львова
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