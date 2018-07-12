Авто з дипномерами не розминулось з таксі в урядовому кварталі: з'явилось фото

Вже друга ДТП за день сталась в урядовому кварталі Києва ввечері 12 липня.

Як інформує "УНН", зіткнення сталось на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської.

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Позашляховик з дипломатичними номерами та знаком прапора Євросоюзу на дверях вдарив автомобіль таксі, що рухався попереду.

На щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. Автомобілі також зазначили незначних пошкоджень.



Авто з дипномерами потрапило в аварію в урядовому кварталі/УНН

Нагадаємо, раніше ввечері 12 липня біля Верховної Ради сталась ДТП за участю автомобіля народного депутата від "Народного фронту" Павла Пинзеника.