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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Авто з дипномерами не розминулось з таксі в урядовому кварталі: з'явилось фото

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Друга за вечір ДТП сталась в урядовому кварталі
Друга за вечір ДТП сталась в урядовому кварталі / Українська правда/Twitter

Вже друга ДТП за день сталась в урядовому кварталі Києва ввечері 12 липня.

Як інформує "УНН", зіткнення сталось на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської.

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Позашляховик з дипломатичними номерами та знаком прапора Євросоюзу на дверях вдарив автомобіль таксі, що рухався попереду.

На щастя, обійшлось без жертв і постраждалих. Автомобілі також зазначили незначних пошкоджень.

Авто аварія ДТП
Авто з дипномерами потрапило в аварію в урядовому кварталі/УНН

Нагадаємо, раніше ввечері 12 липня біля Верховної Ради сталась ДТП за участю автомобіля народного депутата від "Народного фронту" Павла Пинзеника.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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