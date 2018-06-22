Авто з дипномерами потрапило у лобову ДТП у Києві: водій намагався втекти

Вранці 22 червня на вулиці Арсенальній у Києві автомобіль з дипломатичними номерами потрапив у ДТП.

Як інформує спільнота "Київ Оперативний", автомобіль Nissan з дипломатичними номерами належить консульству Ірану.

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За словами свідків аварії, було схоже на те, що водій за кермом Nissan відволікся від дороги чи задивився у мобільний телефон. Як наслідок в'їхав у Volkswagen.

Свідки розповідають, що одразу після зіткнення водій намагався покинути місце аварії, але перехожі йому завадили.

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