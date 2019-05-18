Авто збило ветерана АТО з маленькою донькою в Києві

У Києві автомобіль збив молодого ветерана АТО із 4-річною донькою на бульварі Дружби Народів 16 травня. Водій легковика Renault в'їхав у відбійник, його відкинуло на пішохідний перехід, де він і збив людей. Після цього авто пролетіло зелені насадження та влетіло у паркан.

Дитина зазнала травм, тож її відразу відвезли до лікарні Охматдит. Це зробив ведучий телеканалу "Еспресо" Назар Довгий, який став випадковим свідком аварії. А батька дівчинки невдовзі госпіталізували лікарі "швидкої".

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Дитина – Аліса Сміновська – зараз перебуває у важкому стані в реанімації. Її батько Євген Сміновський отримав важкі травми. Він щонайменше 4 місяці не зможе ходити, кажуть лікарі.

Якщо бажаєте допомогти родині, цю допомогу з вдячністю прийме дружина постраждалого чоловіка і мама дівчинки Ксенія Кузьмінова. Гроші можна переказати на картку "Приватбанку": 5168755526465113 Кузьмінова Ксенія.

Очевидці аварії були шоковані тим, що після аварії водій, який не отримав ушкоджень, навіть не викликав "швидку" на місце, а лише ходив і збирав розкидані деталі свого авто,

– повідомили у Facebook-спільноти "Киев оперативный"

Водій Renault від будь-яких пояснень відмовився.