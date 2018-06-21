Автобани, неолайнери та аеропорти: Омелян розповів, який буде транспорт в Україні за 12 років

У четвер, 21 червня, Міністерство інфраструктури України спільно з проектом технічної допомоги AASISTS "Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної стратегії у секторі транспорту України" презентували Національну транспортну стратегію України до 2030 року – "Drive Ukraine".

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян над програмою працювали 2 роки. 30 травня 2018 року стратегію схвалив уряд.

"Національна транспортна стратегія – це нове бачення для України, транспорт має стати драйвером її розвитку та соціальних перетворень… Вона передбачає побудову 10 автобанів, концесійних доріг, понад 100 комплексів вагового контролю, зменшення травматизму на дорогах на 90%, зміну маршруток на неолайнери, побудову 50 аеропортів, заміну усього парку залізничних вагонів та локомотивів, виведення українських портів у топ-100 кращих портів світу, збільшення поштових послуг на 70%. Це транспортний прорив", – зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Міністр заявив, що стратегія "Drive Ukraine 2030 – це перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій".

У заході взяли участь голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі, урядовці, народні депутати України.

В свою чергу, представники ЄС заявили, що готові ділитися досвідом для якісної реалізації стратегії.