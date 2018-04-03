Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі

СЕО компанії Tesla Ілон Маск розповів, що бере дуже активну участь у виробництві електромобіля Model 3. Заради цього він навіть залишається ночувати на заводі.

Про це він повідомив у своїй сторінці у Twitter.

Як пише видання Mashable, на заводі Маск буде спостерігати за виробництвом електричного седана замість старшого віце-президента інженерного Дуга Філда.

"Я знову повертаюся до спання на фабриці. Автомобільний бізнес – це пекло", – написав Маск.

About a year ago, I asked Doug to manage both engineering & production. He agreed that Tesla needed eng & prod better aligned, so we don’t design cars that are crazy hard to build. Right now, tho, better to divide & conquer, so I’m back to sleeping at factory. Car biz is hell … — Elon Musk (@elonmusk) 2 квітня 2018 р.

Як відомо, виробництво Model 3 викликає занепокоєння в інвесторів. З самого початку у виробник відстає у обсягах випуску.

Uhh, hello, I need to build cars — Elon Musk (@elonmusk) 2 квітня 2018 р.

Що таке Tesla Model 3? Це електромобіль виробництва американської компанії Tesla Inc. Відомо, що компанія отримала 500 тисяч попередніх замовлень на цю модель. Щоправда, у 2017 році Tesla повідомила про значні збитки. Одна із причин – вкладення значних коштів у будівництво нових заводів.