Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
СЕО компанії Tesla Ілон Маск розповів, що бере дуже активну участь у виробництві електромобіля Model 3. Заради цього він навіть залишається ночувати на заводі.
Про це він повідомив у своїй сторінці у Twitter.
Як пише видання Mashable, на заводі Маск буде спостерігати за виробництвом електричного седана замість старшого віце-президента інженерного Дуга Філда.
"Я знову повертаюся до спання на фабриці. Автомобільний бізнес – це пекло", – написав Маск.
Як відомо, виробництво Model 3 викликає занепокоєння в інвесторів. З самого початку у виробник відстає у обсягах випуску.
Що таке Tesla Model 3? Це електромобіль виробництва американської компанії Tesla Inc. Відомо, що компанія отримала 500 тисяч попередніх замовлень на цю модель. Щоправда, у 2017 році Tesla повідомила про значні збитки. Одна із причин – вкладення значних коштів у будівництво нових заводів.