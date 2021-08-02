У Дніпрі пасажирський автобус жорстко влетів у вантажівку: фото
2 серпня 2021 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:"Інформатор"
На Слобожанському проспекті в Дніпрі 2 серпня пасажирський автобус влетів у зад вантажівки. Як наслідок, у транспорту була сильно пошкоджена передня частина.
На щастя, в цей момент там не було пасажирів, тому потерпілих немає. Інцидент стався з автобусом 205 маршруту – "Дніпро – Новомосковськ".
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Водія засліпило сонце
- Аварія трапилася приблизно о 13 годині.
- Це, ймовірно, сталося на світлофорі.
- Водій вантажівки розповів, що це сталося, коли він почав рух на зелений сигнал.
- Водій автобусу згодом сказав, що його засліпило сонце.
- На фото видно, що в автобуса повністю побилося лобове скло.
- Також були пошкодження в передній частині корпусу.
- Правоохоронців на місце не викликали.
- Учасники аварії склали європротокол.
Автобус, який влетів у вантажівку / Фото "Інформатора" й телеграму "Ху***ый Днепр"