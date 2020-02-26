Автобус із пасажирами зіткнувся з Mercedes у Києві: відео

У Києві поблизу із ТРЦ "Гулівер" трапилася аварія. Автобус із пасажирами зіткнувся із Mercedes Sprinter.

Відео після аварії опублікував Київ Оперативний у фейсбуці.

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За словами пасажирів, деякі з тих, хто були в автобусі – дуже травмувалися.

Як зазначив Київпастранс у коментарі під відео, внаслідок аварії постраждалих немає, а на місце одразу були направлені медична допомога, поліція, представники СБУ та керівництво підприємства.

Наразі триває розслідування.