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      Автобус із пасажирами зіткнувся з Mercedes у Києві: відео

      - Читать новость на русском
      Аварія в Києваі / KyivOperativ

      У Києві поблизу із ТРЦ "Гулівер" трапилася аварія. Автобус із пасажирами зіткнувся із Mercedes Sprinter.

      Відео після аварії опублікував Київ Оперативний у фейсбуці. 

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      За словами пасажирів, деякі з тих, хто були в автобусі – дуже травмувалися. 

      Як зазначив Київпастранс у коментарі під відео, внаслідок аварії постраждалих немає, а на місце одразу були направлені медична допомога, поліція, представники СБУ та керівництво підприємства.

      Наразі триває розслідування. 

      Поблизу із ТРЦ Гулівер автобус із пасажирами влетів у #Mercedes. Пасажири кажуть, що деякі з тих, хто був в автобусі - дуже травмувалися внаслідок #ДТП. Деталі щодо причин аварії встановлюються.

      Опубліковано Киев Оперативный  Вівторок, 25 лютого 2020 р.

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Дороги Новини Києва Аварії та ДТП
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