Автобус лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького можуть підірвати, – РНБО

Автобус, на якому їздить лідер організації "Національний корпус" Андрій Білецький, можуть спробувати підірвати або зімітувати підрив. Цим невідомі намагатимуться спровокувати хаос в Україні.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в ефірі Newsone розповів, що вже подав заяву у Службу безпеки України з інформацією про ймовірну спробу підриву авто нардепа.

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Є перевірена інформація, що існують спроби зробити провокації і підірвати або зробити імітацію підриву автобуса, на якому їздить Андрій Білецький. Це може спровокувати і продовжити розхитувати ситуацію в країні,

– заявив Кривоніс.

Проте, наразі РНБО має інформацію тільки про факт спроби підриву. Поки невідомо, де саме може статися провокація і хто є її організатором.

"Головне зараз – не допустити провокацій в середині країни. Тому що вони можуть дати хід до загальних звинувачень і розхитування ситуації", – наголосив він.

СБУ вже розпочала перевірку за заявою Кривоноса. Зокрема, Білецькому запропонували надати пояснення інформації про імітацію підриву його автобуса. Наразі силовики не можуть зв'язатися з лідеом "Нацкорпусу".

Які інциденти вже траплялися з Білецьким? У Києві невідомі скоїли напад на громадську приймальню позафракційного нардепа Андрія Білецького. Сталося це 30 вересня приблизно о 2 ночі у громадській приймальні Білецького в Оболонському районі Києва. Тоді невідомі облили червоною фарбою вікно офісу, розбивши його, закинули всередину молоток. Біля приймальні також було знайдено піротехніку, яку нападники, ймовірно, намагались використати для підпалу приміщення.