Автобус з пасажирами потрапив у ДТП в Києві: водій не був при свідомості

У Києві поблизу станції метро Мінська автобус з пасажирами врізався у стовп і у паркан. Сталося це вночі проти 28 вересня.

Як пише видання "Київ оперативний", водій задрімав за кермом, а коли прокинувся, автобус вже врізався у стовп і паркан. Щоправда, у коментарях до допису пишуть, що водій не задрімав, а знепритомнів. На місце приїхала "швидка", і ще близько пів години чоловіка приводили до тями.

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За інформацією журналістів 24 каналу, у момент аварії у салоні автобуса перебувало кілька пасажирів. На щастя, ніхто з них серйозно не постраждав. Щоправда, водія автобуса довелося госпіталізувати.

Нещодавно дві резонансі ДТП за участю автобусів з пасажирами сталися на Одещині та на Житомирщині. В обох випадках вони зіткнулися з вантажівками. У результаті аварій загинуло по 9 осіб.