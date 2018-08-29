Автобус з російськими туристами потрапив у серйозну ДТП в Туреччині: багато постраждалих
Громадяни Росії постраждали внаслідок ДТП з туристичним автобусом у турецькій провінції Анталія.
Як інформують місцеві ЗМІ, аварія сталась вранці 29 серпня.
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Коли автобус віз російських туристів із курортного міста Белек в аеропорт, у нього врізалась вантажівка.
Автобус з російськими туристами потрапив в ДТП в Анталії
На момент аварії в салоні перебувало 25 громадян Росії.
Вантажівка врізалась в автобус, яким їхали російські туристи
Удар був настільки потужним, що автобус із повністю розтрощеним лобовим склом з'їхав у кювет. Повідомляється про щонайменше 11 постраждалих.
Внаслідок аварії щонайменше 11 постраждалих
Поранень зазнали водії обох транспортних засобів. Усіх потерпілих доставили у різні лікарні Анталії.
Туристів, які не постраждали, доставили в аеропорт іншим транспортом.
25 серпня автобус з пасажирами перекинувся у Болгарії.