Автобус з російськими туристами потрапив у серйозну ДТП в Туреччині: багато постраждалих

Громадяни Росії постраждали внаслідок ДТП з туристичним автобусом у турецькій провінції Анталія.

Як інформують місцеві ЗМІ, аварія сталась вранці 29 серпня.

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Коли автобус віз російських туристів із курортного міста Белек в аеропорт, у нього врізалась вантажівка.



Автобус з російськими туристами потрапив в ДТП в Анталії

На момент аварії в салоні перебувало 25 громадян Росії.



Вантажівка врізалась в автобус, яким їхали російські туристи

Удар був настільки потужним, що автобус із повністю розтрощеним лобовим склом з'їхав у кювет. Повідомляється про щонайменше 11 постраждалих.



Внаслідок аварії щонайменше 11 постраждалих

Поранень зазнали водії обох транспортних засобів. Усіх потерпілих доставили у різні лікарні Анталії.

Туристів, які не постраждали, доставили в аеропорт іншим транспортом.

25 серпня автобус з пасажирами перекинувся у Болгарії.