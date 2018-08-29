10:50
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
  • субота
    27°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Автобус з російськими туристами потрапив у серйозну ДТП в Туреччині: багато постраждалих

361 Читать новость на русском
Автобус з російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині
Автобус з російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині / milliyet.com.tr

Громадяни Росії постраждали внаслідок ДТП з туристичним автобусом у турецькій провінції Анталія.

Як інформують місцеві ЗМІ, аварія сталась вранці 29 серпня.

Читайте також: Мікроавтобус з відпочивальниками потрапив у ДТП на Одещині: серед постраждалих є діти

Коли автобус віз російських туристів із курортного міста Белек в аеропорт, у нього врізалась вантажівка.

ДТП Туреччина Росія туристи
Автобус з російськими туристами потрапив в ДТП в Анталії

На момент аварії в салоні перебувало 25 громадян Росії.

ДТП аварія Туреччина росіяни
Вантажівка врізалась в автобус, яким їхали російські туристи

Удар був настільки потужним, що автобус із повністю розтрощеним лобовим склом з'їхав у кювет. Повідомляється про щонайменше 11 постраждалих.

ДТП аварія Туреччина росіяни
Внаслідок аварії щонайменше 11 постраждалих

Поранень зазнали водії обох транспортних засобів. Усіх потерпілих доставили у різні лікарні Анталії.

Туристів, які не постраждали, доставили в аеропорт іншим транспортом.

25 серпня автобус з пасажирами перекинувся у Болгарії.

Теги: Новини Туреччини Новини Росії Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Жиріновський заявив про родинні зв’язки з Трампом
 6 серпня 2016 , 00:27
Як уродженець Закарпаття та колишній в'язень Аушвіца став кравцем для американських президентів
 17 грудня 2016 , 12:45
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук