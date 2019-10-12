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      Автобус зіткнувся з бусом на Буковині: постраждали 9 осіб, серед них вагітна та діти

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      Фото з місця аварії
      Фото з місця аварії / molbuk.ua

      На трасі поблизу села Динівці Новоселицького району, що на Буковині, сталася аварія. Рейсовий автобус "Чернівці – Харків" врізався у мікроавтобус Volkswagen.

      Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, повідомляє пресслужба патрульної поліції Чернівецької області.

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      А от потерпілих з буса довелося госпіталізувати. До лікарні потрапили дев'ять людей, зокрема вагітна жінка та четверо дітей. 

      Аварія на Буковині
      Аварія на Буковині

      Відомо, що у однієї з потерпілих – 17-річної дівчини – переломом щелепи та лівої руки.

      Як повідомили у ГУ Нацполіції в Чернівецькій області, 59-річний водій рейсового автобуса (житель Хмельницького) не впорався з керуванням та в'їхав у мікроавтобус. За кермом Volkswagen був 29-річний місцевий мешканець.

      Аварія на Буковині
      Рейсовий автобус "Чернівці-Харків"

      Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

      Зазначимо, що напередодні у Запоріжжі маршрутне таксі зіткнулося з вантажним автомобілем. У результаті щонайменше одна людина загинула, також є багато потерпілих.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Аварії та ДТП Новини Чернівців Авто
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