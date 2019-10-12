Автобус зіткнувся з бусом на Буковині: постраждали 9 осіб, серед них вагітна та діти

На трасі поблизу села Динівці Новоселицького району, що на Буковині, сталася аварія. Рейсовий автобус "Чернівці – Харків" врізався у мікроавтобус Volkswagen.

Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав, повідомляє пресслужба патрульної поліції Чернівецької області.

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А от потерпілих з буса довелося госпіталізувати. До лікарні потрапили дев'ять людей, зокрема вагітна жінка та четверо дітей.



Аварія на Буковині

Відомо, що у однієї з потерпілих – 17-річної дівчини – переломом щелепи та лівої руки.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Чернівецькій області, 59-річний водій рейсового автобуса (житель Хмельницького) не впорався з керуванням та в'їхав у мікроавтобус. За кермом Volkswagen був 29-річний місцевий мешканець.



Рейсовий автобус "Чернівці-Харків"

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Зазначимо, що напередодні у Запоріжжі маршрутне таксі зіткнулося з вантажним автомобілем. У результаті щонайменше одна людина загинула, також є багато потерпілих.