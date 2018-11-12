Автокефалія для України: рішення Константинополя відмовилась визнати ще одна церква

Сербська церква відмовилась визнати рішення Вселенського патріархату щодо рішення про надання автокефалії Україні.

Відповідне рішення ухвалив Архієрейський собор Сербської православної церкви за підсумками собору, що відбувся у Белграді.

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Ним Сербська церква відмовилась визнати канонічність Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Під час собору у Белграді УПЦ КП і УАПЦ охрестили "розкольницькими групами України" і назвали рішення Константинопольського патріархату про їх визнання "канонічно необґрунтованим".

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Як інформує прес-служба Сербської православної церкви, з українського питання вони навіть закликають провести Всеправославний собор.

Собор пропонує Константинопольському патріархату і всім іншим малим автокефальним православним церквам якомога швидше розглянути питання на Всеправославній раді, щоб підтвердити і зміцнити соборність та єдність,

– йдеться у рішенні собору у Белграді.

Що цікаво, свого часу Сербська православна церква оголосила неканонічними Чорногорську та Македонську церкви.

Після розпаду колишньої Югославії Чорногорська і Македонська церкви не отримали власних автокефалій, однак активно цього домагаються.

Рішення щодо надання Томосу для України може також означати для них шанс на здобуття власної автокефалії.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після ухвалення цього рішення Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою.



Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві, заявивши, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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