Автокефалія для України: в УПЦ МП зробили категоричну заяву щодо участі в Об'єднавчому соборі

Участь Української православної церкви Московського патріархату в об’єднавчому соборі та створенні єдиної православної церкви в Україні під егідою Вселенського патріархату неможлива.

Про це заявив архієпископ Ніжинський УПЦ МП Климент, пише ТСН.

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Архієпископ вважає, що "батьками цього так званого собору" є представники УПЦ КП і УАПЦ, а вони, за його словами, є "розкольниками".

Також Климент стверджує, що визнане Константинопольським патріархатом духовенство українських юрисдикцій "самі себе назвали священиками та єпископами".

Окрім того, у МП традиційно зазначають, що "патріарх Варфоломій, хоча й оголосив про зняття з Філарета анафеми, досі не перебуває з ним у євхаристійному спілкуванні".

Відтак архієпископ "категорично відкинув" можливість участі структури РПЦ в Україні в об’єднавчому соборі.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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