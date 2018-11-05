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      Автокефалія для України: в УПЦ МП зробили категоричну заяву щодо участі в Об'єднавчому соборі

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      В УПЦ МП категорично заперечують участь в Об'єднавчому соборі
      В УПЦ МП категорично заперечують участь в Об'єднавчому соборі / Фото з відкритих джерел

      Участь Української православної церкви Московського патріархату в об’єднавчому соборі та створенні єдиної православної церкви в Україні під егідою Вселенського патріархату неможлива.

      Про це заявив архієпископ Ніжинський УПЦ МП Климент, пише ТСН.

      Читайте також: Ще одна церква заговорила про собор для скасування рішення Константинополя щодо автокефалії

      Архієпископ вважає, що "батьками цього так званого собору" є представники УПЦ КП і УАПЦ, а вони, за його словами, є "розкольниками".

      Також Климент стверджує, що визнане Константинопольським патріархатом духовенство українських юрисдикцій "самі себе назвали священиками та єпископами".

      Окрім того, у МП традиційно зазначають, що "патріарх Варфоломій, хоча й оголосив про зняття з Філарета анафеми, досі не перебуває з ним у євхаристійному спілкуванні".

      Відтак архієпископ "категорично відкинув" можливість участі структури РПЦ в Україні в об’єднавчому соборі.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео


      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО МАЙБУТНЬОГО ОБ'ЄДНАВЧОГО СОБОРУ ЩОДО УПЦ: ХРОНІКА
      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква УПЦ МП УПЦ КП РПЦ Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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