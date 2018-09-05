Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан

Українська єдина помісна церква дуже близька до отримання автокефалії. Архієрейський собор у Константинополі розглянув таке прохання України. Схоже, що особливих заперечень немає. Але процес буде довгим і складним.

Коли Єдина помісна церква може отримати томос від Вселенського патріархату, і які випробовування чекають на українських вірян, – в матеріалі 24 каналу.

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Парадоксально, але саме Кремль і його пропагандистський відділ "руского міра" – РПЦ певною мірою сприяв тому, що Вселенський патріарх Варфоломій став на бік України в питанні надання томосу (указ, декрет у деяких питаннях церковного устрою – "24") Українській православній церкві. Росія знову переграла сама себе спробами тиску на Константинополь з тим, щоб завадити ухваленню рішення про надання автокефалії Українській православній церкві.

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Спочатку до Стамбулу приїхав ставленик РПЦ в Україні – народний депутат Вадим Новинський. Але отримав різку відповідь Варфоломія. Тоді Москва послала Кирила, що стало буквально дипломатичним фіаско для російського патріарха. Після зустрічі патріархів, яка відбулася 31 серпня, член священного синоду Вселенського патріархату митрополит Гальський Еммануїл заявив, що в Україні вже понад 25 років триває розкол, і Вселенський патріархат ухвалив рішення розглянути всі способи, як можна проголосити автокефалію.

Саме це рішення було ухвалене в квітні, і ми вже імплементуємо його. Про це Вселенський Патріархат також повідомив патріарху Кирилу під час його візиту,

– заявив митрополит Гальський Еммануїл.



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Кирило буквально втік із Стамбула, не залишившись навіть на важливу трапезу священнослужителів.

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А вже 2 вересня на Архієрейському соборі у Стамбулі єпископи розглянули питання надання автокефалії для церков. На думку спостерігачів, по суті, питання надання томосу вирішене. Як вважає політичний експерт Олександр Леонов, поки не відомо, коли це станеться офіційно, але припускає, що в жовтні цього року.

Шляху назад немає. Росія в обличчі патріарха Кирила отримала гучного ляпаса. РПЦ МП – останнє, що дуже тісно зв’язувало Україну з Росією. Це важливий елемент і інструмент для російської гібридної війни. Єдина церква – можливість для України йти остаточно своїм шляхом,

– наголосив Олександр Леонов.

Як відреагують прихожани на надання автокефалії Українській церкві?

На переконання експертів, у зв’язку з наданням Українській єдиній помісній церкві автокефалії будуть спроби з боку московського патріархату організувати хресні ходи, ситуація нагнітається. Але, вважає Леонов, навряд чи це матиме бажаний для Кремля ефект. Зокрема, на його думку, через те, що прихожан московського патріархату можна умовно розділити на кілька груп. Перша – ті люди, які дійсно орієнтовані на Росію, саме вони є рушіями панічних апокаліптичних заяв про зіткнення і протистояння через надання томосу Українській церкві. Ці люди, як правило, активні учасники всіх хресних ходів УПЦ МП.

Друга група прихожан московського патріархату – ті, що ходять до церков УПЦ МП, але виступають за Українську автокефальну церкву. Багато з них навіть не говорять, що є прихожанами УПЦ МП. Третя – за Українську церкву, але ходять до УПЦ МП, оскільки наразі вона є канонічною церквою. Але вони перші перейдуть до Єдиної помісної церкви,

– переконаний Олександр Леонов.

За словами політичного експерта Андрія Вігірінського, проблем не уникнути. Тим більше, якщо Єдина помісна церква буде сформована на основі УПЦ Київського патріархату. По-перше, ті, хто раніше в Україні розхитував це питання, продовжить маніпулювати віруючими людьми. Зокрема, акцентуючи увагу на тому, що офіційний Київ виходить за межі наданих конституційних повноважень, по суті, втручається у справи церкви. Адже парламент з ініціативи президента Петра Порошенка звернуся до Константинополя. Ці люди, вважає політолог, швидше за все, проводитимуть акції виявлення. Звичайно, там будуть маніпулятори, які організовуватимуть такі заходи.

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По-друге, наголошує Вігірінський, після того, як ми отримаємо томос, відбудеться об’єднавчий з’їзд церков. І потрібно розуміти, яким чином в лоно Єдиної церкви переходитимуть оплоти УПЦ МП. Процес не швидкий, і треба на місцях донести вірянам, що відбулося, дати їм можливість зробити свій вибір.



Під час хресної ходи в Києві московський патріархат закликав готуватися до війни?

Фахівець зауважує: надання томосу Єдиній церкві не порушує права вірян, їх не змушують молитися іншому Богові чи ходити в іншу церкву. В Україні плюралізм віросповідання. В нас дуже багато різних християнських церков: католики, греко-католики, римо-католики.

Дискримінація за релігійними вподобаннями не допускається. Політично на цьому гратимуть. Хоча важливо, щоб і ура-патріоти не почали розгойдувати цю тему, не влаштували якусь провокацію, чим обов’язково скористаються росЗМІ,

– наголосив політолог.

Експерт також зауважує, що це вже стало засобом політичної боротьби певних проросійських сил.

"Ми вже знаємо, як захищають російськомовне населення. І зараз окремі політичні сили педалюватимуть тему, що за ідейні вподобання людей позбавили церкви і майна. Говоритимуть, що їм хочуть насадити іншу релігію, інше бачення, хочуть забрати святині. Це вже активно запускається. Особливо після того, як Варфоломій сказав, що Почаївська і Києво-Печерська Лаври перейдуть під управління Єдиної помісної церкви", – наголосив Андрій Вігірінський.

Що буде з майном і назвою УПЦ московського патріархату?

Це найскладніше питання. І стосується не лише таких святинь, як Києво-Печерська і Почаївська Лавра. З ними, на думку Олександра Леонова, простіше всього.

Почаївська Лавра і Києво-Печерська Лавра – державна власність. Більше того, об’єкти, які охороняються ЮНЕСКО. Є дуже багато нарікань щодо того, як з цими храмами поводяться представники московського патріархату. Можна просто запросити представників ЮНЕСКО і поставити питання про те, чи мають право священнослужителі УПЦ МП далі розпоряджатися цим надбанням світової культури,

– наголошує Олександр Леонов.

Але, зазначають експерти, є інші церкви. На думку Вігірінського, важливо, щоб ніхто з політиків чи можновладців не проявив ініціативу позбавити УПЦ МП пільг. Це заборонено законом, яким не регламентується, який це патріархат. Йдеться загалом про релігійні організації. Материнською церквою, наголошує він, для України, як і Росії, і далі буде Константинополь.



Москва вивозить з Почаївської Лаври майно?

Так просто так зване "своє" майно і величезні прибутки Москва не віддасть. До речі, українські ЗМІ повідомляють, що з Почаївської Лаври виїжджають великі фури. Не виключено, що з майном. Тому правоохоронцям варто придивитися, чи не вивозяться предмети культурної спадщини.

Економічний експерт Сергій Фурса наголошує, не допустимо, щоб контроль над прибутками УПЦ МП здійснював Кремль. І питання помісної церкви – це не питання релігії, а національної безпеки. Тому що ключова релігійна організація в країні працює на ворога.

Логічно для держави створити Єдину українську церкву, яка б не підпорядковувалася Москві, дати їй пільги. Нічого особистого, тільки бізнес. В результаті велика частина священиків добровільно перейде в Єдину помісну церкву, не порушуючи жодних своїх правил. Адже формально вони залишаться під крилом Константинополя. Зміниться лише прошарок, замість Москви буде Київ. А стимулом, як завжди, стане фінансовий важіль. Найефективніший із наявних,

– зауважує Сергій Фурса.

З іншого боку, зазначає Леонов, у Верховній Раді зареєстрований законопроект про можливість переходу церковних громад за їхнім бажанням під інший патріархат. Ухвалення цього закону, за його словами, унеможливить якісь силові дії.

Але є церкви, оформлені на фізичних осіб. Однак, зазначає експерт, якщо культова споруда, оформлена на фізичну особу, то чи мають на неї поширюватися державні пільги?

Водночас, вважають спостерігачі, коли відбудеться об’єднання церков, назва УПЦ МП повинна бути змінена. Це буле філіал РПЦ. І на їхніх об’єктах так повинно бути вказано.

"На питання приналежності церковного майна може піти років десять, аби проблема була хоча б локалізована. Докладуть своїх "зусиль" і росіяни, які влаштовуватимуть провокації в Україні, щоб збурювати людей, аби розпочалися силові процеси. Але, як тільки Україна отримає Томос, з кожним роком ми все більше віддалятимемося від Росії", – переконаний Олександр Леонов.

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