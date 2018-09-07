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Автокефалія для УПЦ: Вселенський патріархат призначив своїх повірених у Києві

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Євстратій Зоря
Євстратій Зоря / Укрінформ

Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.

Про це у Facebook сповістив прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря з посиланням на офіційне повідомлення від генерального секретаря святого і священного синоду.

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"В рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив як своїх екзархів у Києві Його Преосвященство архієпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященство єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському Патріархаті", – написав прес-секретар УПЦ КП.

До слова, напередодні предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет заявив, що Єдина помісна церква в Україні буде створена до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".

Хто такі екзархи? Екзарх – це титул церковних служителів і світських чиновників у пізній Римській імперії. Титул досі вживається у Східній православній церкви. Екзархом є архієрей, який керує великою церковною областю – екзархатом. Екзархат зазвичай є за межами країни, в якій розташований патріархат.

Що таке автокефалія? Це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом.

Як розгортаються події з наданням автокефалії упц:
Теги: Новини України Новини Києва релігія Єдина помісна церква УПЦ КП
Джерело: 24 канал
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