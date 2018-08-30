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Автокефалія української православної церкви: які провокації готує Росія

18 Читать новость на русском
Тимчук розповів про провокації, які готує РФ щодо отримання Україною автокефалії
Тимчук розповів про провокації, які готує РФ щодо отримання Україною автокефалії / Фото з відкритих джерел

Російські спецслужби готують провокації у столиці Туреччини Стамбулі під час візиту туди делегації РПЦ з метою скомпрометувати Україну і зірвати надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Про це повідомив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"За інформацією групи ІС, в ракурсі візиту делегації РПЦ (на чолі з патріархом Кирилом або митрополитом Іларіоном, як раніше повідомлялося, на даний момент питання ще вирішується) на Фанар 31 серпня для зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм з питання недопущення надання Томосу про автокефалію УППЦ, російськими спецслужбами (ФСБ РФ і СЗР РФ) проводяться всякі провокації на території України для формування вигідного Москві інформаційного порядку напередодні вищевказаного візиту, а також плануються деструктивні заходи безпосередньо в самому Стамбулі", – написав політик.

За його словами, російська ФСБ ініціювала та сформувала кілька груп так званих "українських паломників", які повинні прибути в Стамбул і під координацією вже резидентури СЗР РФ в Туреччині провести провокації щодо делегації РПЦ під час її прибуття і перебування на Фанарі, в тому числі силового характеру, під виглядом "патріотично і радикально налаштованих громадян України з відповідною атрибутикою".

Надалі, згідно з планом російських спецслужб, після затримання "українських патріотів і радикалів" місцевими правоохоронними органами, вони повинні будуть озвучити, зокрема і на камеру, що "прибули до Туреччини і здійснили провокації за завданням українських спецслужб, а саме питання координувався безпосередньо з АП України,
– зазначив Тимчук.

Нардеп підкреслив, що метою такого комплексу заходів спецслужб РФ є спроба дискредитувати українську владу перед Вселенським патріархом і світовим співтовариством, в тому числі і перед іншими Помісними церквами, а також сформувати додаткову інформаційну картинку і посилити позиції делегації РПЦ перед зустріччю в контексті того, що "українська влада і радикали мало того що вже переслідують і залякують представників Московського патріархату на території України, так вже цинічно дозволяють собі такі ж дії і в Святая Святих" (мається на увазі в Константинополі – "24").

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Туреччини Новини політики Єдина помісна церква релігія Україна – Росія РПЦ ФСБ
Джерело: 24 Канал
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