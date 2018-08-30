Автокефалія української православної церкви: які провокації готує Росія

Російські спецслужби готують провокації у столиці Туреччини Стамбулі під час візиту туди делегації РПЦ з метою скомпрометувати Україну і зірвати надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.

Про це повідомив координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"За інформацією групи ІС, в ракурсі візиту делегації РПЦ (на чолі з патріархом Кирилом або митрополитом Іларіоном, як раніше повідомлялося, на даний момент питання ще вирішується) на Фанар 31 серпня для зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм з питання недопущення надання Томосу про автокефалію УППЦ, російськими спецслужбами (ФСБ РФ і СЗР РФ) проводяться всякі провокації на території України для формування вигідного Москві інформаційного порядку напередодні вищевказаного візиту, а також плануються деструктивні заходи безпосередньо в самому Стамбулі", – написав політик.

За його словами, російська ФСБ ініціювала та сформувала кілька груп так званих "українських паломників", які повинні прибути в Стамбул і під координацією вже резидентури СЗР РФ в Туреччині провести провокації щодо делегації РПЦ під час її прибуття і перебування на Фанарі, в тому числі силового характеру, під виглядом "патріотично і радикально налаштованих громадян України з відповідною атрибутикою".

Надалі, згідно з планом російських спецслужб, після затримання "українських патріотів і радикалів" місцевими правоохоронними органами, вони повинні будуть озвучити, зокрема і на камеру, що "прибули до Туреччини і здійснили провокації за завданням українських спецслужб, а саме питання координувався безпосередньо з АП України,

– зазначив Тимчук.

Нардеп підкреслив, що метою такого комплексу заходів спецслужб РФ є спроба дискредитувати українську владу перед Вселенським патріархом і світовим співтовариством, в тому числі і перед іншими Помісними церквами, а також сформувати додаткову інформаційну картинку і посилити позиції делегації РПЦ перед зустріччю в контексті того, що "українська влада і радикали мало того що вже переслідують і залякують представників Московського патріархату на території України, так вже цинічно дозволяють собі такі ж дії і в Святая Святих" (мається на увазі в Константинополі – "24").

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.