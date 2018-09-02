Автокефалія УПЦ: коли українці вперше просили Томос у Вселенського патріарха

У 1990 році в Україні відбувся український православний Собор, на якому члени ухвалили рішення "про прохання надання Томосу автокефалії", і тоді його підтримала навіть церква Московського патріархату, яка сьогодні виступає проти.

Про це розповів перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю "Главкому".

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Я знаю одне, що Вселенський, а ми з Ющенком були у Вселенського двічі, давно повторював одну і ту ж фразу: немає звернення всіх церков православних в Україні до цього. А чи було таке звернення? Було у 1990 році. В 1990-му в Україні відбувся український православний Собор, на якому його члени ухвалили таке рішення і підписали його "про прохання надання Томосу автокефалії". Це звернення підписали ті, хто сьогодні проти (церква Московського патріархату). Чи діє сьогодні те звернення? Не знаю. Але його можна використати, принаймні спробувати,

– зазначив він.

На думку колишнього президента, раніше Російська Федерація мала більший вплив на Вселенського патріарха, ніж зараз.

"Тепер, коли Росія не відвідала собор Вселенського на Кіпрі (у 2016 році), для інших церков відкрилися якщо не двері, то кватирка. Вселенський патріарх зрозумів: йому потрібна підтримка, а Українська православна церква друга за розміром у світі. І тоді, коли Ющенко був президентом, він запросив Вселенського патріарха до України, і той приїхав. Тоді Вселенський казав, що спочатку треба вирішити питання прийняття України в лоно церкви-матері – Константинополя. І сьогодні Вселенський патріарх каже про це, до речі. На його думку, анексія, якщо використовувати політичну термінологію, української церкви до складу російської була насильною", – зауважив Кравчук.

Окрім того, політик зазначив, що на сьогодні є всі передумови для того, аби питання надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві вирішувалось.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.



31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кирилом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.