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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Автокефалія в Україні, можливий дефолт, новий "голова" "ДНР", хімвикиди в Криму: підсумки тижня

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Найважливіші події тижня
Найважливіші події тижня / Колаж 24-го каналу

Журналісти 24 Каналу підібрали найважливіші події, які стались за тиждень в Україні та світі.

1. В Україні почалася підготовка для отримання автокефалії. Перший крок, який зробив Вселенський патріархат після Собору, це призначив як своїх двох Екзархів у Києві. Мова йде про Його Преосвященство Архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та Його Преосвященство Єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

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2. В Україну приїхав представник Міжнародного валютного фонду. Наразі вирішується питання надання ще одного траншу Україні у розмірі 2 мільярдів доларів.

Щоправда, за це МВФ вимагає від Кабміну прийняття болючих для України законів. В першу чергу мова йде про суттєве підняття ціни за газ для населення. Також представники фонду вимагають від України створення антикорупційного суду. Цей пункт Україна виконала, але з деякими нюансами

Наразі Володимир Гройсман у Верховній Раді виступив із заявою про те, якщо не підняти ціну за газ, то йому доведеться оголосити дефолт в Україні, що призведе до набагато гірших наслідків. 

3. Екологічна катастрофа в Криму – з Армянська евакуйовують дітей дошкільного та шкільного віку. 4 вересня місцева влада оголосила повну евакуацію усіх дітей із Армянську. Окрім того, 3 вересня у повітрі на Півдні Херсонщини виявили ті самі отруйні речовини, які є в Криму.  

Екологічна катастрофа в Армянську
Екологічна катастрофа в Армянську

Нагадаємо, У місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю України, наприкінці серпня стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада декілька днів замовчувала цю надзвичайну ситуацію. А повністю зупинити роботу заводу збираються тільки сьогодні, 9 вересня, о 20:00. 

Українські прикордонники на кордоні з Кримом також отруїлися хімвикидами і деякі з них  потрапили до місцевих лікарень. За останніми даними на погане самопочуття поскаржився 41 прикордонник на півдні Херсонщини

4. РНБО прийняли рішення про необхідність посилити військово-морську присутність України в Азовському морі. Таке рішення ухвалили 6 вересня, в четвер. А вже 8 вересня у Бердянську помітили малий броньований артилерійський катер, який перевозив автотрейлер.

Перевезення малого броньованого артилерійського катеру
Перевезення малого броньованого артилерійського катера

У планах ЗСУ є перевезення ще 3-х таких самих бойових одиниць.

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5. На Донеччині призначили нового ватажка. Тепер "головою" "ДНР" став Денис Пушилін. Як очікується, він проведе вибори на Донбасі 11 листопада, проти яких був Захарченко.

Денис Пушилін
Денис Пушилін

Призначення Трапєзнікова на цю посаду "генпрокуратура ДНР" оголосила незаконним. Окрім того Пушилін посприяв в усуненні ще одного поплічника Захарченко – Олександра Тимофеєва. "Ташкент", який мав померти разом із Захарченко, але все-таки вижив, втік у РФ.

Нагадаємо, 31 серпня внаслідок вибуху загинув Захарченко, колишній лідер бойовиків у "ДНР".

6. Путін зустрінеться із Кім Чен Ином. Інформацію про це надала Валентина Матвієнка, спікер Ради РФ, російським ЗМІ. Зокрема, вона заявила, що особиста передала запрошення лідеру КНДР від Путіна і він його прийняв. 

7. Росію у зв'язку із отруєнням сім'ї Скрипалів звинуватило одразу 5 країн. Великобританія, США, Франція, Німеччина і Канада виступили зі спільною заявою-звинуваченням. Також названо виконавців: Олександр Петров та Руслан Боширов, які є офіцерами ГРУ Росії.

Але британський міністр безпеки Бен Воллес назвав кінцевим замовником саме Путіна

8. Авторитетне видання The New York Times опублікувало статтю анонімного чиновника з Білого Дому. Анонім звинувачує Трампа в аморальності, спонуканнях, спрямованих проти свободи торгівлі і демократії, а також в тому, що його лідерський стиль "імпульсивний, конфронтаційний, безглуздий та неефективний".

Дружина Дональда Трампа, Меланія Трамп, назвала цього високопосадовця саботажником. А донька, Іванка Трамп, припускає що ймовірним невідомим може бути голова апарату Білого дому – Джон Келлі

9. Ввечері 8 вересня у ДТП загинув "прем'єр-міністр" окупаційної влади Абхазії Геннадій Гагулія. 

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Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Операція Об'єднаних сил Анексія Криму Новини Криму Публікації Статті Транш МВФ МВФ Дональд Трамп Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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