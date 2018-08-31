Томос про автокефалію УПЦ: що це означає для українців

Константинопольський патріарх Варфоломій попри тиск Москви схвалив рішення про надання автокефалії Українській православній церкві. Які зміни принесе українським вірянам ця ініціатива та коли вона може втілитися в життя – з'ясував 24 канал.

Що означає автокефалія УПЦ?

Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського патріарха (він же – Константинопольська православна церква, у світовому православному суспільстві церква і юрисдикція "першого за честю", першого з настоятелів 14-ти незалежних (автокефальних) помісних церков) про надання автокефалії Українській Церкві.

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Фактично автокефалія означає "вищість" УПЦ КП, ніж була досі, рівність її з іншими автокефальними православними церквами.

Директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов у коментарі сайту "24" нагадав, що в 1686 році Київську митрополію Константинопольського патріархату приєднали до Московського патріархату, коли Вселенський патріарх Діонісій IV та Священний Синод Константинопольської Церкви видали суперечливий томос про передачу Київської митрополії в юрисдикцію Московського патріархату. На переконання Валерія Димова, цей процес був незаконним, і центр православ’я з Києва до Москви перенесли за гроші.

Кому і навіщо потрібна єдина українська церква

На переконання самого Порошенка – власна церква у державі – атрибут незалежності як держави, так і церкви. Тому, хоч церква в Україні і відділена від держави, але питання це в першу чергу – політичне. Особливо з огляду на те, що Українська Церква з додатком "Московського патріархату", по суті є підрозділом Російської Церкви.

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З іншої сторони, як пояснив у коментарі сайту "24" експерт з релігійних питань, колишній священнослужитель Роман Мельниченко, для людей, які не надто близькі до Церкви, з наданням автокефалії Українській Церкві мало що зміниться. Для більш церковних людей, хто якимось чином послуговується церковними затребами – життя стане простішим. Наприклад, зараз не поодинокі випадки, коли церковнослужителі різних православних конфесій не визнають обряди один одного, вважаючи "не своє" хрещення чи відспівування покійного "не правильним". Після того, як українська церква стане єдиною, канонічною, страх, що якось "не правильно" похрестив чи поховав – зникне.

Аналітик Сергій Фурса зауважив, що, на його думку, різні релігійні організації ставляться до вірян як до "великого ринку". А оскільки в Україні 70% людей вважають себе віруючими і при цьому беруть участь у виборах, на результати яких через них впливають і "люди в рясах", тому "абсолютно ненормально, що більшу частину ринку релігії контролює контора, яку очолює КГБшник, і яка безпосередньо підкоряється Кремлю".

Що буде з чинними церковнослужителями

Для священнослужителів Київського патріархату Єдина Церква – буде велика радість. У випадку автокефалії – Київський патріархат отримає канонічний статус, що означає, що всі їхні таїнства, всі їхні священнослужителі – законні і благодатні. Тому все залишиться, як було, пояснив Роман Мельниченко. Нічого не треба переоформлювати, ніяких додаткових процедур. Просто вся структура Київського патріархату стане визнаною православним світом.

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Що буде з майном церков

Все залишиться, як і було. Мельниченко нагадав – на рівні держави немає різниці, канонічна церква чи ні, головне – щоб вона була законно зареєстрована: має бути статут релігійної організації, тоді ця організація може діяти. Тому на рівні держави внутрішньоцерковні речі не впливають ні на статут, ні на реєстрацію, ні на майно релігійної організації.

Коли Єдина Українська Церква стане реальністю

Уже 1-3 вересня відбудеться Синакс (Synaxis) Вселенської Патріархії – збори всіх єпископів цієї Церкви. Перед цим пройде чергове засідання Священного Синоду Патріархату. Деякі релігійні аналітики вважають, що саме в ці дні й розглядатимуть питання надання автокефалії УПЦ. Предстоятель Української Православної Церкви Київського патріархату Філарет переконаний, що Вселенський патріархат вирішить "українське питання" до кінця 2018 року.

Щоправда, раніше експерти не були такими оптимістичними і побоювалися, що Томос нам дадуть не скоро через тиск Росії. Адже Москва через Стамбул, через турецьку владу має тиск на Вселенського Патріарха, тим більше, що Москва дає гроші на утримання Константинополя.

Чому УПЦ РП проти Єдиної Української Церкви

Тому ж, чому взагалі Росія проти незалежної України. "Мижебратья", окупований Крим та Донбас, російська мова як друга державна і контроль Росії над церквою в Україні – все це різні обличчя "русского міра", а по суті – бажання кремлівського керівництва тримати Україну під контролем.

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