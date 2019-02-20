12:04
20 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення – стимул чи загроза для економіки від УЗ

      17 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

      Автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення – стимул чи загроза для економіки від УЗ.

      "Укрзалізниця" запропонувала автоматичну індексацію тарифів на вантажоперевезення. А це передбачить надприбуток для монополіста і багатомільярдні збитки для промисловості і АПК. Про це йдеться в статті Ігора Воронцова на сайті Мінпром.

      УЗ знайшла простий і легкий шлях збільшення доходів – регулярне підвищення розцінок на свої послуги. А монопольний статус дозволяє "Укрзалізниці" нав'язувати вантажовідправникам навіть найбільш невигідні для них умови за принципом "а куди ви подінетеся з підводного човна".

      В першу чергу це стосується металургійних підприємств. Зернотрейдери намагаються частково перейти на автоперевезення (руйнуючи автодороги наднормативними перевантаженнями), то возити залізну руду з Кривого Рогу до Маріуполя на автомобілях – однозначно не варіант. Ось чому, знову-таки за відсутності НКРТ, діалог між бізнесом і "Укрзалізницею" з тарифного питання зараз зводиться до жорсткого диктату з боку держмонополії.

      Так, незважаючи на протести окремих профільних бізнес-асоціацій, а також Європейської бізнес-асоціації та представництва Американської торгової палати в Україні, пункт про автоматичну тарифної індексації був включений в проект фінплану "Укрзалізниці" на 2019 рік зараз очікує розгляду Кабінетом міністрів України.

      Всі витрати УЗ зараз перекладає на вантажовідправників. Для цього і необхідно постійне підвищення тарифів. Але є одна заковика. Український бізнес не може за прикладом залізничників перекласти свої зрослі витрати на клієнтів. Бо ті будуть купувати дешевший китайський метал.

      Ось чому необґрунтоване зростання з/д тарифів на вантажоперевезення веде до падіння обсягів виробництва насамперед в експортно-орієнтованих галузях.

      Це підтверджується офіційними цифрами. Перевезення вантажів залізничним транспортом в 2018 році зменшилися на 5,1%, до 322,3 млн тонн. Це за даними Державної служби статистики України. Причому в 2018 році формально тарифи не підвищувалися. Індексація не проводилося, зате внаслідок лібералізації вагонної складової тарифів УЗ додатково отримала від вантажовідправників 7,3 млрд грн.

      Голова Федерації металургів України Сергій Біленький сказав, що якщо пропозиція УЗ про автоматичної індексації вантажних з/д тарифів отримає схвалення Кабінету міністрів, то додаткові витрати бізнесу в 2019 році складуть 12,7 млрд грн. Крім того, у топ-менеджерів УЗ є й інші "творчі" ідеї. До прикладу: уніфікації класів вантажів, яка означає збільшення платежів за перевезення. Ці ініціативи "потягнуть" ще на 21 млрд грн.

      Зіставивши вартість тарифних "апетитів" держмонополіста і величину падіння вантажоперевезень за 2018 році отримаємо невтішний прогноз: якщо Кабмін погодиться з пропозиціями УЗ, викладеними в проекті її фінплану на 2019 рік слід очікувати зниження з/д вантажоперевезень ще на 10-20%. Як зазначає член комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Гусак, в такому випадку ми в підсумку прийдемо до ситуації, коли залізничникам стане нічого возити.

      Навряд чи це той сценарій, в якому повинен бути зацікавлений Кабінет міністрів України, адже його керівництво зараз заявляє про необхідність прискорити щорічне економічне зростання України з нинішніх 3% до 5% і більше.

      blog_ava
      Які товари продає та купує Україна у Росії: інфографіка
      сьогодні
      2764
      Теги: Укрзалізниця Експорт Металургія Гроші Бізнес
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      сьогодні , 11:00 Годы бездействия: что изменилось в Украине после Майдана
      Павло Казарін 193
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 08:57 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
      сьогодні , 10:05 Розкішна, як і 30 років тому: якою була в молодості супермодель Сінді Кроуфорд
      Юлія Девда 1152
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 10:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 4442
      Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      сьогодні , 09:01 Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли
      346
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук