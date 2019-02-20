Автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення – стимул чи загроза для економіки від УЗ.

"Укрзалізниця" запропонувала автоматичну індексацію тарифів на вантажоперевезення. А це передбачить надприбуток для монополіста і багатомільярдні збитки для промисловості і АПК. Про це йдеться в статті Ігора Воронцова на сайті Мінпром.

УЗ знайшла простий і легкий шлях збільшення доходів – регулярне підвищення розцінок на свої послуги. А монопольний статус дозволяє "Укрзалізниці" нав'язувати вантажовідправникам навіть найбільш невигідні для них умови за принципом "а куди ви подінетеся з підводного човна".

В першу чергу це стосується металургійних підприємств. Зернотрейдери намагаються частково перейти на автоперевезення (руйнуючи автодороги наднормативними перевантаженнями), то возити залізну руду з Кривого Рогу до Маріуполя на автомобілях – однозначно не варіант. Ось чому, знову-таки за відсутності НКРТ, діалог між бізнесом і "Укрзалізницею" з тарифного питання зараз зводиться до жорсткого диктату з боку держмонополії.

Так, незважаючи на протести окремих профільних бізнес-асоціацій, а також Європейської бізнес-асоціації та представництва Американської торгової палати в Україні, пункт про автоматичну тарифної індексації був включений в проект фінплану "Укрзалізниці" на 2019 рік зараз очікує розгляду Кабінетом міністрів України.

Всі витрати УЗ зараз перекладає на вантажовідправників. Для цього і необхідно постійне підвищення тарифів. Але є одна заковика. Український бізнес не може за прикладом залізничників перекласти свої зрослі витрати на клієнтів. Бо ті будуть купувати дешевший китайський метал.

Ось чому необґрунтоване зростання з/д тарифів на вантажоперевезення веде до падіння обсягів виробництва насамперед в експортно-орієнтованих галузях.

Це підтверджується офіційними цифрами. Перевезення вантажів залізничним транспортом в 2018 році зменшилися на 5,1%, до 322,3 млн тонн. Це за даними Державної служби статистики України. Причому в 2018 році формально тарифи не підвищувалися. Індексація не проводилося, зате внаслідок лібералізації вагонної складової тарифів УЗ додатково отримала від вантажовідправників 7,3 млрд грн.

Голова Федерації металургів України Сергій Біленький сказав, що якщо пропозиція УЗ про автоматичної індексації вантажних з/д тарифів отримає схвалення Кабінету міністрів, то додаткові витрати бізнесу в 2019 році складуть 12,7 млрд грн. Крім того, у топ-менеджерів УЗ є й інші "творчі" ідеї. До прикладу: уніфікації класів вантажів, яка означає збільшення платежів за перевезення. Ці ініціативи "потягнуть" ще на 21 млрд грн.

Зіставивши вартість тарифних "апетитів" держмонополіста і величину падіння вантажоперевезень за 2018 році отримаємо невтішний прогноз: якщо Кабмін погодиться з пропозиціями УЗ, викладеними в проекті її фінплану на 2019 рік слід очікувати зниження з/д вантажоперевезень ще на 10-20%. Як зазначає член комітету Верховної Ради з питань транспорту Володимир Гусак, в такому випадку ми в підсумку прийдемо до ситуації, коли залізничникам стане нічого возити.

Навряд чи це той сценарій, в якому повинен бути зацікавлений Кабінет міністрів України, адже його керівництво зараз заявляє про необхідність прискорити щорічне економічне зростання України з нинішніх 3% до 5% і більше.