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      Автоматична індексація тарифів УЗ призведе до закриття підприємств і скорочення валютної виручки

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      Сергій Біленький
      Сергій Біленький / cmd-ua.org

      Автоматична індексація тарифів "Укрзалізниці" негативно позначиться на українському експорторієнтованому бізнесі та зрештою сприятиме закриттю ряду підприємств, скороченню валютної виручки та уповільненню зростання ВВП.

      Так вважає голова Федерації металургів України Сергій Біленький. Про це йдеться в статті "Укрзалізниця" роздуває тариф: Бізнес попереджає про уповільнення економіки на 112.ua.

      На сайті Міністерства інфраструктури 1 лютого з'явився проект постанови Кабміну, яким запроваджується механізм щорічної автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення на рівні індексу цін виробників промислової продукції. Це означає, що державний монополіст "Укрзалізниця" зможе довільно змінювати ставки тарифів у бік підвищення, переглядаючи їх щоквартально. Раніше кожне чергове підвищення стверджував Кабмін.

      У Федерації металургів України підрахували, що у випадку схвалення ініціативи УЗ додаткове зростання витрат для промвиробників складе 12,7 млрд грн.

      "Додаткові витрати на вантажні відправлення знижують конкурентоспроможність українських виробників. Зокрема, ціни продукції, виробленої підприємствами ГМК, прямо залежать від світової кон'юнктури. Незважаючи на зростання витрат, зокрема на вантажні відправлення, виробники не можуть підвищити ціни, тому що їх продукцію не купуватимуть. Відповідно, якщо сприятливої кон'юнктури не буде, а ціни на світовому ринку вже знизилися в порівнянні з 2018 роком, виробникам доведеться скорочувати інвестпрограми, що в короткостроковій перспективі призведе до зниження обсягів виробництва, скорочення темпів модернізації. Це призведе до зниження обсягів виробництв і надходжень валютної виручки в країну, виробникам доведеться відмовитися від амбітних планів щодо підвищення зарплат у галузі, а це ще більше посилить проблему трудової міграції, через яку галузь продовжує втрачати кваліфіковані кадри. В окремих галузях будуть зупинятися цілі підприємства, в інших буде скорочуватися рентабельність. Зрештою ті темпи зростання економіки і ВВП, які планував Кабмін, буде істотно уповільнено, тому що всі галузі працюватимуть на те, щоб вирішити проблеми, які виникнуть через рішення УЗ", сказав Біленький.

      За його словами, в жодній із країн ближнього зарубіжжя протягом останнього року не було індексації вартості вантажоперевезень більш ніж на 10%. Якщо Кабмін ухвалить таке рішення, то в Україні будуть найменш конкурентні умови в порівнянні з іншими країнами, а УЗ отримає надприбутки, які вона навряд чи зможе освоїти, вважає Біленький.

      А поки рішення не ухвалено, українські виробники закликають УЗ, Міністерство інфраструктури, МЕРТ, Кабмін, всі зацікавлені органи до діалогу. "Бізнес готовий обговорювати підвищення тарифів, чи може мати місце автоматична індексація і в якому розмірі. Для цього потрібно знову сідати за стіл переговорів. Можливо, за посередництва Державної регуляторної служби", сказав Біленький.

      Відзначимо, в асоціації "Укркондпром", Українській зерновій асоціації також вважають, що подібна ініціатива серйозно вдарить по вітчизняному бізнесу і негативно позначиться на економічних показниках держави.

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      Теги: Укрзалізниця ВВП Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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