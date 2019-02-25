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      Автоматична індексація тарифу на послуги "Укрзалізниці" виключає діалог з бізнесом, – ЄБА

      14 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / info.uz.ua

      Впровадження автоматичної індексації залізничного тарифу на індекс цін промислових виробників не враховує позиції вантажоперевізників.

      Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє в своєму матеріалі видання Uaprom.info.

      Як пише видання, "Укрзалізниця" (УЗ) розраховує підняти тарифу на більш ніж 14% вже в квітні. Однак бізнес-співтовариство, яке по суті, і є основним клієнтом УЗ, піддає сумніву аргументи залізниці, нагадуючи про монопольне становище компанії і ризики, які несе в собі спроба міняти тарифи без обговорення з ринком.

      Зокрема, з такою заявою виступила Європейська Бізнес Асоціація.

      "Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє з/д монополісту необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з користування вагонами "Укрзалізниці", що автоматично збільшує вартість користування вагонами приватного парку", йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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