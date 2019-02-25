Автоматична індексація тарифу на послуги "Укрзалізниці" виключає діалог з бізнесом, – ЄБА

Впровадження автоматичної індексації залізничного тарифу на індекс цін промислових виробників не враховує позиції вантажоперевізників.

Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, повідомляє в своєму матеріалі видання Uaprom.info.

Як пише видання, "Укрзалізниця" (УЗ) розраховує підняти тарифу на більш ніж 14% вже в квітні. Однак бізнес-співтовариство, яке по суті, і є основним клієнтом УЗ, піддає сумніву аргументи залізниці, нагадуючи про монопольне становище компанії і ризики, які несе в собі спроба міняти тарифи без обговорення з ринком.

Зокрема, з такою заявою виступила Європейська Бізнес Асоціація.

"Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії про збільшення залізничного тарифу і дозволяє з/д монополісту необмежено збільшувати витрати вантажовідправників, як підвищуючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг з користування вагонами "Укрзалізниці", що автоматично збільшує вартість користування вагонами приватного парку", – йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації.