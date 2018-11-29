Автомайданівців хочуть посадити до в'язниці за те, що вони кидали яйцями в депутата

Прокуратура підозрює трьох активістів Автомайдану в тому, що вони завдали тілесних ушкоджень народному депутатові з БПП Олегу Барні, кинувши в нього три яйця.

29 листопада в Печерському суді мало відбутися перше засідання у справі, але суддя на засідання не з'явилась, взяла відгул.

Читайте також: Скандальний Барна хоче позбавити акредитації до парламенту журналіста, якого сам облаяв

Активісти Автомайдану вважають, що таким чином справу затягують, адже обвинувальний вирок у цій справі – це абсурд. Це розуміє і суддя. До слова, прокуратура почала розслідувати справу без заяви Барни.

Відео, на якому видно, що активісти кинули в Барну яйцями

Зазначимо, що влітку минулого року активісти Автомайдану закидали Олега Барну яйцями. Інцидент стався під час акції з вимогою зняти депутатську недоторканність. Це вже не перший скандальний випадок з яйцем в Україні.

Як вважають активісти, сталося це після того, як вони приїхали мітингувати до будинку Генерального прокурора України.

Ми вважаємо, що ці дії з метою перешкоджання нашій діяльності і залякування, щоб ніхто не думав поїхати до маєтку Генпрокурора, як колись в часи Яника їхали до Межигіря. Ми розраховували, що суд буде, і будемо вимагати, щоб суд розглянув справу і виніс виправдальний вирок, бо там немає складу злочину,

– наголосив адвокат активістів Автомайдану Роман Маселко.

Нагадаємо, 2 жовтня під час одного з голосувань у парламенті журналіст Ігор Колтунов помітив "кнопкодавство депутата Олега Барна, тому зробив зауваження нардепу, і почув у відповідь нецензурну лайку.



Пізніше скандальний нардеп від БПП Олег Барна попросив позбавити акредитації до парламенту журналіста Ігоря Колтунова, якого сам облаяв у Верховній раді. При цьому депутат заявив, що журналіст, начебто, непрофесійно виконує свої обов’язки.