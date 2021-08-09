На Одещині в підозрілому авто знайшли мертвого чоловіка

Поряд із Хаджибейським лиманом на Одещині 8 серпня помітили підозрілий легковик "ВАЗ 2107". Згодом виявилося, що в ньому лежало тіло людини.

Про це розповіли журналістам анонімні джерела в поліції. Саме правоохоронці, яких туди викликали, виявили в автомобілі тіло.

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Стояв посеред дороги

Мертвий чоловік лежав на місці водія. У транспорту біли відкриті дверцята. Одна нога померлого була на землі.

На фото з місця видно, що автомобіль стояв на польовій дорозі. Тому, ймовірно, водію стало погано під час руху.

Проте подробиці загибелі наразі не повідомляють. Цією справою займаються співробітники усатівського районного відділку поліції.



Тіло, яке виявили в автомобілі на Одещині / Фото УСІ

Водієві справді могло стати погано, оскільки такі випадки нерідко трапляються. Зокрема, 28 травня повідомили, що у Львові знепритомнів, а потім і помер водій позашляховика. Це сталося в момент, коли він зупинився на світлофорі.