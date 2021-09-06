У деяких регіонах України вдаються до різного роду заохочень, щоб активізувати процес імунізації. Наприклад, у Вінниці міська влада вирішила розіграти серед вінничан, які отримали 2 дози щеплення, 50 велосипедів, 50 телевізорів та навіть автомобіль Toyota Corolla.

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"Насамперед це стосується тих, хто вакцинувався двічі. У додатку Дія вже є сертифікат – внутрішній і зовнішній. Члени виконкому в акції участі не беруть, як і депутати міської ради", – розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов.



Афіша акції "Вакцинуйся. Збережи життя" у Вінниці / Фото Вінницька міська рада

Як спробувати удачу

Щоб взяти участь у розіграші цінних призів, потрібно заповнити анкету на сайті міської ради та додати паспорт вакцинації. Вінничани кажуть, що спробують свою вдачу і залишать заявку. Проте є і ті, кого не мотивують вакцинуватись навіть подарунки.

"Думаю, це особисте рішення кожного і подарунки зовсім тут не змотивують. Особисто мене, ні", – зазначила вінничанка.

Що вигадали в Івано-Франківську

В Івано-Франківську заохочуватимуть вакцинуватися через гроші на картку та квитки. Діятиме ініціатива з 1 вересня до 1 жовтня.

"Для тих, хто користується громадським транспортом, здійснюватимуть відшкодування – 100 гривень на картку "Галка". Також всі, хто є прихильниками нашого футболу, можуть отримати в касах стадіону "Рух" 5 квитків на ігри цього сезону", – розповіла керівниця управління охорони здоров'я Марія Бойко.

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Таке заохочення діє лише для мешканців Івано-Франківської міської громади. Отримати обіцяні 100 гривень на проїзд у комунальному транспорті зможуть власники загальних або студентських карток "Галка".

"Наш колцентр має окрему програму, яка записуватиме людей та їхні номери карток "Галка". Дані передаватимемо в управління охорони здоров'я. Вони перевірятимуть відповідно до програми вакцинації, чи люди дійсно вакцинувалися, Якщо так, то нам надсилають підтвердження і ми віддалено закидаємо на картки по 100 гривень", – пояснив директор КП Електроавтотранс Віталій Голутяк.

У місті шукатимуть нестандартні рішення

Посадовці зауважують, що Прикарпаття наразі пасе задніх за темпами вакцинації в Україні. Відтак міська влада пропонує шукати додаткові стимули для заохочення. Нехай і не зовсім стандартні. Наразі ж івано-франківські посадовці обмежаться ваучерами на проїзд у комунальному транспорті та квитками на футбол.

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"Наприклад, звернутися до підприємців, там, не знаю, гречку, рис роздавати. Вакцинувався – дали гречку, вакцинувалися – дали рис. Це ж не підкуп виборців. Ми не купляємо голос, це взагалі непопулярно. Ми говоримо про те, щоб мотивувати людей, щоб вони вакцинувалися різними шляхами. Треба щось нестандартне", – сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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