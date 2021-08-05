Згодом у мережі оприлюднили одразу 2 відео з місця. Водій і пасажири транспорту в аварії не постраждали.
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Гальмував 30 метрів
- Транспорт спершу почав гальмувати, однак це було безрезультатно.
- Повідомляють, що сліди гальмівного шляху є приблизно на 30 метрах дороги.
- Тому, ймовірно, швидкість була немалою.
- Слід зазначити, що в цьому місці досить високий бордюр.
- На відео видно, що в автомобіля сильно прогнувся корпус.
- Audi застрягла на краю потоку води поміж дерев.
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