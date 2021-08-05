Злетів із моста в річку: у Харкові сталася карколомна аварія – відео

5 серпня 2021 , 09:46
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Джерело:

телеграм-канал "Труха"

На дорозі до селища Безлюдівка під Харковом 4 серпня водій не впорався з керуванням і злетів із моста в річку. Внаслідок цього, автомобіль Audi був сильно пошкоджений.

Згодом у мережі оприлюднили одразу 2 відео з місця. Водій і пасажири транспорту в аварії не постраждали.

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Гальмував 30 метрів 

  • Транспорт спершу почав гальмувати, однак це було безрезультатно.
  • Повідомляють, що сліди гальмівного шляху є приблизно на 30 метрах дороги.
  • Тому, ймовірно, швидкість була немалою.
  • Слід зазначити, що в цьому місці досить високий бордюр.
  • На відео видно, що в автомобіля сильно прогнувся корпус.
  • Audi застрягла на краю потоку води поміж дерев.

Автомобіль Audi злетів з моста в Харкові: дивіться відео телеграму "Труха"

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Автор: Олександр Марчак