Автомобіль на "мості Кличка": поліція оприлюднила деталі про горе-водія
Водія Mercedes, який у понеділок, 17 червня, заїхав на пішохідний "міст Кличка" у Києві, знайшли. Поліція з'ясувала, що цю особу раніше позбавили права керувати авто – за водіння у стані алкогольного сп'яніння.
Водій "сміливого мерседеса", як встигли назвати винуватця інциденту в соцмережах, декілька разів керував авто без прав. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.
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Ще 17 червня патрульні встановили особу ймовірного водія Mercedes, який виїхав на пішохідний "міст Кличка". Відразу виявили і помешкання, де чоловік перебуває, і сам автомобіль.
Однак чоловік, який сміливо виїхав на міст, на якому нещодавно тріснуло скло, свою сміливість втратив, коли мовитися стало про розмову з правоохоронцями.
Тож поліцейські змушені були направити чоловікові виклик до відділку рекомендаційним листом через "Укрпошту". Протягом тижня підозрюваний мав би взяти участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення. Утім, якщо він участі не візьме – справу розглянуть і за його відсутності.
Наразі патрульні опитують свідків події. Вже вдалося виявити, що ймовірний водій позбавлений судом права керування транспортними засобами – за керування в стані сп’яніння. Ще ж і надто – має декілька постанов за керування автомобілем без прав.
У чому конкретно підозрюють водія Mercedes? Мовиться про одразу кілька адміністративних правопорушень:
► Керування автомобілем, будучи позбавленим такого права судом.
► Рух транспортного засобу по пішохідній доріжці.
► Створення аварійної ситуації.
Поліція обіцяє більше деталей про справу, коли (якщо) вдасться отримати пояснення від водія.
Деталі історії читайте у матеріалі 24 каналу "На "міст Кличка" наїхали – автомобілем: горе-блогерка виклала в Instagram "зворушливе" відео"
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