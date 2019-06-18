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      Автомобіль на "мості Кличка": поліція оприлюднила деталі про горе-водія

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      Автомобіль перевірив "міст Кличка" на міцність
      Автомобіль перевірив "міст Кличка" на міцність / Фото з соцмереж (facebook.com/makahon)

      Водія Mercedes, який у понеділок, 17 червня, заїхав на пішохідний "міст Кличка" у Києві, знайшли. Поліція з'ясувала, що цю особу раніше позбавили права керувати авто – за водіння у стані алкогольного сп'яніння.

      Водій "сміливого мерседеса", як встигли назвати винуватця інциденту в соцмережах, декілька разів керував авто без прав. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.

      Читайте також: "Міст Кличка" та його тріщини: що треба знати про будівництво та відкриття

      Ще 17 червня патрульні встановили особу ймовірного водія Mercedes, який виїхав на пішохідний "міст Кличка". Відразу виявили і помешкання, де чоловік перебуває, і сам автомобіль.

      Однак чоловік, який сміливо виїхав на міст, на якому нещодавно тріснуло скло, свою сміливість втратив, коли мовитися стало про розмову з правоохоронцями.

      Тож поліцейські змушені були направити чоловікові виклик до відділку рекомендаційним листом через "Укрпошту". Протягом тижня підозрюваний мав би взяти участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення. Утім, якщо він участі не візьме – справу розглянуть і за його відсутності. 

      Наразі патрульні опитують свідків події. Вже вдалося виявити, що ймовірний водій позбавлений судом права керування транспортними засобами – за керування в стані сп’яніння. Ще ж і надто – має декілька постанов за керування автомобілем без прав.

       

       

      У чому конкретно підозрюють водія Mercedes? Мовиться про одразу кілька адміністративних правопорушень:

      ► Керування автомобілем, будучи позбавленим такого права судом.
      ► Рух транспортного засобу по пішохідній доріжці.
      ► Створення аварійної ситуації.

      Поліція обіцяє більше деталей про справу, коли (якщо) вдасться отримати пояснення від водія.

      Деталі історії читайте у матеріалі 24 каналу "На "міст Кличка" наїхали – автомобілем: горе-блогерка виклала в Instagram "зворушливе" відео"

      blog_ava
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      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Міст Кличка Авто
      Джерело: 24 канал
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