Автомобіль наїхав на пішоходів у Великій Британії

Увечері 14 квітня у графстві Ессекс, що у британській частині Сполученого Королівства, внаслідок наїзду автомобіль серйозних травм зазнали щонайменше п'ять пішоходів.

Як повідомляє BBC з посиланням на місцеву поліції, автомобіль наїхав на шість пішоходів і у підсумку п’ять із них отримали серйозні травми.

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Зазначається, що двох осіб з місця інциденту забрали медичні гелікоптери: один перебуває у критичному стані, а в іншого діагностовано травму ноги, яку, імовірно, буде ампутовано.

Щодо решти потерпілих, то за словами представників Медичної служби Східної Англії, стан трьох інших осіб є серйозним і ще одна людина перебуває у стабільному стані.

Наразі частину набережної Канві-Айленду, де сталася пригода, перекрито, на місці також працює поліція. Причина наїзду встановлюється.