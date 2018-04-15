Автомобіль наїхав на пішоходів у Великій Британії
Увечері 14 квітня у графстві Ессекс, що у британській частині Сполученого Королівства, внаслідок наїзду автомобіль серйозних травм зазнали щонайменше п'ять пішоходів.
Як повідомляє BBC з посиланням на місцеву поліції, автомобіль наїхав на шість пішоходів і у підсумку п’ять із них отримали серйозні травми.
Читайте також: Вантажівка в'їхала в групу пішоходів у Барселоні
Зазначається, що двох осіб з місця інциденту забрали медичні гелікоптери: один перебуває у критичному стані, а в іншого діагностовано травму ноги, яку, імовірно, буде ампутовано.
Щодо решти потерпілих, то за словами представників Медичної служби Східної Англії, стан трьох інших осіб є серйозним і ще одна людина перебуває у стабільному стані.
Наразі частину набережної Канві-Айленду, де сталася пригода, перекрито, на місці також працює поліція. Причина наїзду встановлюється.
Нагадаємо, 7 квітня у місті Мюнстер, що на заході Німеччини, фургон врізався у натовп людей, які відпочивали на літньому майданчику в одному з кафе. В результаті різні травми отрмало близько 30 осіб та ще 4 особи загинули.