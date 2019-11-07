Автомобіль загорівся просто посеред дороги у Києві: відео
На окружній дорозі в Києві раптово загорівся автомобіль Volkswagen Golf. Коли вогонь спалахнув з-під капота, водій одразу зупинився, проте самостійно загасити вогонь не зміг.
Що спричинило загоряння – поки не відомо. Проте, машина ремонту не підлягає.
Читайте також: Два автомобілі зіткнулися на трасі поблизу Львова: є загиблі
Деталі встановлюватиме поліція. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Відео пожежі авто на окружній Києва
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі