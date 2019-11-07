Автомобіль загорівся просто посеред дороги у Києві: відео

Автомобіль загорівся просто посеред дороги у Києві / dtp.kiev.ua

На окружній дорозі в Києві раптово загорівся автомобіль Volkswagen Golf. Коли вогонь спалахнув з-під капота, водій одразу зупинився, проте самостійно загасити вогонь не зміг.