Автомобілі-кораблі і 25 років корупції в Києві: що радить КМДА водіям робити у зливу

Утретє за місяць Київ підтопило, другий день комунальники працюють, не покладаючи рук: автомобілі по капот у воді, дерева вирвані з корінням, затоплені торговельні центри. Водії, які плавали разом з своїм транспортом, сподіваються на компенсацію.

Під торговельним центром розливається бурхливе море, а автомобілі перетворюються на кораблі. Люди тікають на дахи свого транспорту. Дерева вириває з корінням, а підземні паркінги більше нагадують басейни. Усе це – наслідки простої зливи.

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На Антоновича з'являється фонтан – прорвало каналізацію. Згодом тут провалюється і асфальт, тож вулицю перекрили. Центр Києва зупинився у заторах, громадському транспорту довелось змінити маршрути, частина киян опинилась майже відрізаною від центра столиці. Втім, дорогу швидко відновили, хоч до якості асфальту є питання.



Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв дав пораду автомобілістам щодо злив

Причина у будівництві нової багатоповерхівки біля дороги – припускають столичні керівники. Тому фінансова компенсація за ремонт дороги ляже на винуватця. А от хто цей винуватець – остаточно визначить спеціальна комісія. Та хто б не був визнаний винним, водіям, які плавали разом зі своїм транспортом, на компенсацію сподіватися не варто. У КМДА їм просто порадили у майбутньому берегти автівки під час злив.

Якщо за прогнозами шквал, залпові зливи – краще не виїжджати,

– порадив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Дигери запевняють, що комунальники приклали руку до потопу. Мовляв, це наслідки халатності – адже під час ремонту доріг інколи в колектор скидають зайві будівельні матеріали, асфальт. А ще Київ не справляється з таким навантаженням забудов.

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Труби були розраховані на зовсім інші навантаження. Побудували ж велику кількість будинків великої місткості, які завантажили інфраструктуру. І вона не розширювалася. Це, по суті, результат корупційних дій чиновників Києва протягом 25 років. Тепер у владі обіцяють взятися за покращення водостійких систем у найвразливіших частинах Києва і готуватися до наступних подібних випадків. Хоча цей потоп не мав стати несподіванкою, адже про зливу синоптики попереджали заздалегідь.