Автомобілісти провчили водія Cayenne і не дали проїхати по зустрічній смузі: відео
1902
У мережі показали відео, як автомобілісти в Києві "видавлюють" автомобіль Porsche Cayenne зі смуги зустрічного руху.
Очевидці опублікували відео на dtp.kiev.ua
Читайте також: ДТП у Маріуполі: 7 постраждалих, один автомобіль згорів
На опублікованому у соцмережі Facebook співтовариством dtp.kiev.ua відеозапису помітно, як на вулиці Олени Теліги автомобілісти не дають водієві Porsche проїхати по "зустрічній", змушуючи його здавати назад.
Зрештою, власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися на встановлену смугу руху.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Блокування сайтів без рішення суду: СБУ підтримала законопроект та назвала низку аргументівсьогодні, 14:03
-
"Це тепер на все життя": дружина Бабченка вперше прокоментувала його "вбивство"сьогодні, 12:50
-
Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інцидентусьогодні, 11:52
Коментарі