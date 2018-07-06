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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Автомобілісти провчили водія Cayenne і не дали проїхати по зустрічній смузі: відео

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Porsche Cayenne
Porsche Cayenne / /www.google.com.ua

У мережі показали відео, як автомобілісти в Києві "видавлюють" автомобіль Porsche Cayenne зі смуги зустрічного руху.

Очевидці опублікували відео на dtp.kiev.ua

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На опублікованому у соцмережі Facebook співтовариством dtp.kiev.ua відеозапису помітно, як на вулиці Олени Теліги автомобілісти не дають водієві Porsche проїхати по "зустрічній", змушуючи його здавати назад.

Зрештою, власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися на встановлену смугу руху.

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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