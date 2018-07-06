Автомобілісти провчили водія Cayenne і не дали проїхати по зустрічній смузі: відео

У мережі показали відео, як автомобілісти в Києві "видавлюють" автомобіль Porsche Cayenne зі смуги зустрічного руху.

Очевидці опублікували відео на dtp.kiev.ua Читайте також: ДТП у Маріуполі: 7 постраждалих, один автомобіль згорів На опублікованому у соцмережі Facebook співтовариством dtp.kiev.ua відеозапису помітно, як на вулиці Олени Теліги автомобілісти не дають водієві Porsche проїхати по "зустрічній", змушуючи його здавати назад. Зрештою, власнику Porsche доводиться поступитися і розвернутися на встановлену смугу руху.