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      Автомобільний міст обвалився у Харкові: ймовірна причина

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      У Харкові експерти шукають причину руйнування мосту, яке сталось 25 серпня. Нині ділянку обвалу огородили. Та коли візьмуться відновлювати –невідомо.

      За попередніми висновками фахівців, таке могло трапитися через перевантажені фури. Мовляв, дорогою їхали два зерновози і саме через надмірну вагу вантажівок обвалилося покриття.

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      Що відомо про зруйнований у Харкові містЦей міст збудували ще у 1977 році. У травні 2018 року на мості провели експертизу: він був працездатним і не відносився до категорії аварійних.

      Проте про аварійність споруди дорожники попереджали й раніше.

      Понад чотири сторінки – це описані дефекти, де і в якому місці вони. І що треба зробити, щоб їх ліквідувати,
      – зазначив Віталій Кожушко, завідувач кафедри мостів Харківського автомобільно-дорожнього університету.

      У 2010 році ремонтували лише дорогу. А от восени збиралися латати тротуари. В службі автомобільних доріг запевнили: нагальних питань до опор чи балок не було.

      "Несучі конструкції з моменту будівництва не ремонтувалися. На момент падіння вони відповідали своїй несучій спроможності. Вони у задовільному стані", – наголосив Сергій Пялка, заступник начальника обласної Служби автомобільних доріг.

      Обвал мосту в Харкові
      Наслідки обвалення автомобільного мосту у Харкові

      До слова, за оцінкою дорожників, саме такий обвал може статися з 15% українських мостів. Відновити рух на цьому мосту планують до кінця 2019 року.

      За фактом інциденту поліція Харківської області відкрила кримінальну провадження – за статтею Кримінального кодексу про порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.

      Якщо комісія дозволить, то провалля залатають, а вцілілі частини зміцнять. Далі ж планують провести повну реконструкцію споруди. Тим часом у поліції продовжують розслідувати причину провалу.

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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новини України Новини Харкова Авто
      Джерело: 24 канал
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