Автор "Чорнобиля" про вибух під Архангельськом: Жахливо, але непокоїть те, чого нам не кажуть

Крейг Мейзін, автор сценарію американського серіалу «Чорнобиль», який весною набув чималого розголосу у світі, відреагував на вибух під час ракетних випробувань у Архангельській області РФ. На його думку, Кремль може приховувати жахливі подробиці інциденту.

Сценарист, зокрема, у своєму Twitter поширив статтю видання The Daily Beast про Архангельську катастрофу. У матеріалі мовиться, що американська влада намагається з’ясувати, що ж насправді відбулося на військовому полігоні під Архангельськом. Розвідка США, зокрема, висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall. А вона, за словами Путіна, може досягти будь-якого клаптика землі.

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Крім того, вже підтверджено, що під Архангельском відбувся вибух маленького атомного реактора, і це, за інформацією американських ЗМІ, є найжахливішою ядерною катастрофою Кремля з часів Чорнобиля.

Вищезазначений матеріал і події під Архангельськом загалом Крейг Мейзін прокоментував так: "Те, що вони нарешті визнали, – жахливо, але мене набагато більше непокоїть те, чого вони нам досі не кажуть".

What they are finally admitting is terrible, but I am far more concerned about we are still not being told. https://t.co/d3OD4S6neJ — Craig Mazin (@clmazin) August 12, 2019

Раніше президент США Дональд Трамп також висловив думку що вибуху на полігоні під Архангельськом. За словами господаря Білого Дому, Сполучені Штати отримали багато нової та важливої інформації, а також багато чого зрозуміли за результатами інциденту.

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Що відомо про вибух на полігоні під Архангельськом

Він стався 8 серпня поблизу селища Ньонокс. У "Росатомі" розповіли, що вибух трапився під час вибробувань рідинної реактивної рухової установки. У підсумку загинули щонайменше 5 співробітників "Росатома" та ще 2 представники Міноборони РФ. Також постраждали 15 осіб, 6 з них перебувають у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення.

Радіація могла вразити і регіон загалом. До прикладу, у міжнародній природоохоронній організації Greenpeace повідомили, що рівень радіації після вибуху тут було перевищено в 20 разів. Натомість місцева та російська влада кажуть, що радіаційної небезпеки немає та радіаційна обстановка у районі катастрофи перебуває в межах норми.

Щоправда, адміністрація Сєверодвінська, біля якого стався вибух, спершу повідомила про стрибок радіації після інциденту, але згодом видалила цей допис. У соцмережах, зі свого боку, пишуть, що в Сєверодвінську через радіацію закрили дитсадки.