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      Автор "Чорнобиля" про вибух під Архангельськом: Жахливо, але непокоїть те, чого нам не кажуть

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      Автор "Чорнобиля" прокоментував вибух на полігоні під Архангельском
      Автор "Чорнобиля" прокоментував вибух на полігоні під Архангельском / Фото з відкритих джерел

      Крейг Мейзін, автор сценарію американського серіалу «Чорнобиль», який весною набув чималого розголосу у світі, відреагував на вибух під час ракетних випробувань у Архангельській області РФ. На його думку, Кремль може приховувати жахливі подробиці інциденту.

      Сценарист, зокрема, у своєму Twitter поширив статтю видання The Daily Beast про Архангельську катастрофу. У матеріалі мовиться, що американська влада намагається з’ясувати, що ж насправді відбулося на військовому полігоні під Архангельськом. Розвідка США, зокрема, висунула версію, що вибух міг статися під час випробування ядерної крилатої ракети Skyfall. А вона, за словами Путіна, може досягти будь-якого клаптика землі.

      Зверніть увагу! Серіал "Чорнобиль" порівняли зі справжніми хроніками: як все було насправді

      Крім того, вже підтверджено, що під Архангельском відбувся вибух маленького атомного реактора, і це, за інформацією американських ЗМІ, є найжахливішою ядерною катастрофою Кремля з часів Чорнобиля.

      Вищезазначений матеріал і події під Архангельськом загалом Крейг Мейзін прокоментував так: "Те, що вони нарешті визнали, – жахливо, але мене набагато більше непокоїть те, чого вони нам досі не кажуть".

      Раніше президент США Дональд Трамп також висловив думку що вибуху на полігоні під Архангельськом. За словами господаря Білого Дому, Сполучені Штати отримали багато нової та важливої інформації, а також багато чого зрозуміли за результатами інциденту.

      Важливо! Вибух на полігоні під Архангельськом: "Росатом" назвав дивну причину та сповістив деталі

      Що відомо про вибух на полігоні під Архангельськом

      Він стався 8 серпня поблизу селища Ньонокс. У "Росатомі" розповіли, що вибух трапився під час вибробувань рідинної реактивної рухової установки. У підсумку загинули щонайменше 5 співробітників "Росатома" та ще 2 представники Міноборони РФ. Також постраждали 15 осіб, 6 з них перебувають у критичному стані. За неофіційною інформацією, усі вони зазнали радіаційного опромінення.

      Радіація могла вразити і регіон загалом. До прикладу, у міжнародній природоохоронній організації Greenpeace повідомили, що рівень радіації після вибуху тут було перевищено в 20 разів. Натомість місцева та російська влада кажуть, що радіаційної небезпеки немає та радіаційна обстановка у районі катастрофи перебуває в межах норми.

      Щоправда, адміністрація Сєверодвінська, біля якого стався вибух, спершу повідомила про стрибок радіації після інциденту, але згодом видалила цей допис. У соцмережах, зі свого боку, пишуть, що в Сєверодвінську через радіацію закрили дитсадки.

      вибух наполігоні під архангельськом: хроніка останніх подій
      blog_ava
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      Теги: Вибух в Архангельську і радіація Новини Росії Новини США Надзвичайні ситуації Чорнобиль серіал
      Джерело: 24 канал
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