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Автор Despacito випустив новий літній хіт Calypso: запальне відео

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Луїс Фонсі у відеокліпі Calypso
Луїс Фонсі у відеокліпі Calypso / Фото з відкритих джерел

Автор одного з найвідоміших хітів 2017 року Despacito, який побив усі рекорди переглядів YouTube, Луїс Фонсі, випустив новий сингл під назвою Calypso. Прем’єра пісні і кліпу відбулась 14 червня.

Композиція, яка претендує на звання одного з найкращих композицій літа 2018, була записана спільно з британським репером Стеффлоном Доном. Видання Rolling Stone вже назвало цю пісню справжнім "тропічним" хітом.

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Головними атрибутами кліпу стали дівчата в купальниках, басейни та запальні танці на вечірках і морському пляжі. Всі дії відбуваються на Пуерто-Ріко. Та й не дивно, адже сам Луїс Фонсі є пуертоамериканським виконавцем.

З моменту публікації відеоролику, його переглянуло більше 27 мільйонів користувачів. Можливо, ця пісня досягне такого ж успіху, як і попереднє творіння виконавця Despacito – більше 5 мільярдів переглядів на YouTube.

Luis Fonsi, Stefflon Don – Calypso: дивитись відео онлайн

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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