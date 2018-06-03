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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Автор екранізованого роману "Назви мене своїм ім'ям" назвав топ-5 книг про кохання

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Кадр з фільму
Кадр з фільму "Назви мене своїм ім’ям" режисера Луки Гуаданьїно / Фото з відкритих джерел

Автор знаменитої екранізації "Назви мене своїм ім'ям", висунутої на премію Оскар-2018, Андре Асіман, поділився власним списком з п'яти найкращих книг про перше кохання.

Про це повідомляють на The Guardian.

У "романтичний" список увійшли романи різних епох. Перший роман, який радить прочитати письменник любителям історій про кохання – це маловідомий квір-роман 1949 року "Олівія".

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Наступну книгу Андре радить прочитати авторства Івана Тургенєва "Перша любов". Третім романом стала книга Мадам Дьо Лафайет під назвою "Принцеса Дьо Клев".

Четвертою книгою став знаменитий роман британської письменниці Емілі Бронте "Буремний перевал". Ну і список завершила вічна класика зарубіжної літератури – легендарна шекспірівська трагедія "Ромео і Джульєтта".


Автор роману "Назви мене своїм ім'ям" Андре Асіман назвав топ-5 книг про кохання

Що цікаво, єгипетський письменник Андре Асіман фокусує увагу на тих романах, у яких почуття як швидко запалюються, так і швидко зникають. Він радше досліджує ті моменти, які трапляються на шляху першої закоханості.

"Ми любимо по-справжньому тільки один раз в житті - в перший раз. Усі наступні закоханості вже не такі мимовільні", – навів цитату письменник, характеризуючи свою підбірку книг.

Теги: LifeStyle Література Кіно Книги
Джерело: 24 Канал
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