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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Автор "Гри престолів" пояснив смерть головних героїв

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У "Грі престолів" вбили багато ключових героїв
У "Грі престолів" вбили багато ключових героїв / Кадр з відео

Письменник Джордж Мартін, який є автором саги "Пісня льоду і полум'я", за мотивами якої зняли серіал "Гра престолів", пояснив, навіщо вбивав головних героїв.

Про це Мартін розповів в інтерв'ю каналу PBS, яке опубліковане на YouTube.

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Письменник поділився, що на рішення постійно вбивати центральних персонажів вплинула його любов до творчості автора "Володаря кілець" Джона Толкіна.

Зокрема, Мартін пригадав, як його шокувала смерть Гендальфа в одній з книг.

"Я не можу пояснити вплив, який це справило на мене у 13 років. Не можна вбивати Гендальфа! Конан же не помер в книгах про Конана. Толкін порушив це правило. І за це я завжди буду його любити. Після того як ти вбив Гендальфа, напруга зростає в тисячу разів. Оскільки тепер померти може хто завгодно", – розповів він.

Інтерв’ю з Джорджом Мартіном для каналу PBS: відео

"Гра престолів" – це серіал, який створено телеканалом НВО на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я". Хоч Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Восьмий, останній сезон "Гри престолів" вийде в 2019 році.

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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