Автор хітів Едіт Піаф: у Франції помер легендарний композитор Франсіс Ле
У Ніцці помер відомий оскароносний французький композитор Франсіс Ле. Автору легендарних пісень було 86 років.
Причина смерті наразі не розголошується. Про це повідомив мер міста Крістіан Естросі у своєму мікроблозі у Twitter.
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З великим сумом я сприйняв новину про смерть Френсіса Ле, великого музиканта і композитора, якому ми зобов'язані, зокрема, музикою до фільмів "Чоловік і жінка" та "Історія кохання,
– наголосив Естросі.
Френсіс Ле народився у Ніцці у 1932 році. Протягом свого життя він написав музику до понад 50 кінострічок. Зокрема до фільмів "Чоловік, який мені подобається", "Чоловік і жінка", "Знедолені", "Едіт і Марсель", "Еммануель", "Майерлінг" та "Історія кохання" Артура Хіллера. За музику до останньої картині Ле отримав премію "Оскар" у 1970 році.
Френсіс Ле отримав "Оскар" за музику до фільму "Історія кохання": дивіться відео
Крім того, Ле склав музику для легендарних співаків: Едіт Піаф, Ів Монтана, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.