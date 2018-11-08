Автор хітів Едіт Піаф: у Франції помер легендарний композитор Франсіс Ле

У Ніцці помер відомий оскароносний французький композитор Франсіс Ле. Автору легендарних пісень було 86 років.

Причина смерті наразі не розголошується. Про це повідомив мер міста Крістіан Естросі у своєму мікроблозі у Twitter.

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З великим сумом я сприйняв новину про смерть Френсіса Ле, великого музиканта і композитора, якому ми зобов'язані, зокрема, музикою до фільмів "Чоловік і жінка" та "Історія кохання,

– наголосив Естросі.

Френсіс Ле народився у Ніцці у 1932 році. Протягом свого життя він написав музику до понад 50 кінострічок. Зокрема до фільмів "Чоловік, який мені подобається", "Чоловік і жінка", "Знедолені", "Едіт і Марсель", "Еммануель", "Майерлінг" та "Історія кохання" Артура Хіллера. За музику до останньої картині Ле отримав премію "Оскар" у 1970 році.

Френсіс Ле отримав "Оскар" за музику до фільму "Історія кохання": дивіться відео

Крім того, Ле склав музику для легендарних співаків: Едіт Піаф, Ів Монтана, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.