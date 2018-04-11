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Автор першої фотосесії Меган Маркл і принца Гаррі поділився враженнями від зйомки

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Меган Маркл і принц Гаррі під час фотосесії для заручин
Меган Маркл і принц Гаррі під час фотосесії для заручин / Автор: Алекс Любомирські

Автором фотосесії на заручини принца Гаррі та його нареченої Меган Маркл став британський фотограф Алекс Любомирські.

В інтерв'ю виданню E! News Алекс поділився враження від першої офіційної зйомки Меган та Гаррі.

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Любомирські відомий в фешн-індустрії, він працював з багатьма знаменитостями, зокрема, з Джулію Робертс, Дженніфер Еністон та Джіджі Хадід. Однак пропозиція стати автором фотосесії на заручини Меган Маркл і принц Гаррі стала для нього повною несподіванкою.

"Думаю, один з друзів Меган побачив в Instagram, що саме в той час, коли вони оголосили про заручини, я був у Великобританії. А потім ця людина сказала їй, що вона обов'язково повинна зі мною зустрітися і що я їй дуже сподобаюся", – розповів він.

Щодо самого знімального процесу, то у Любомирські від нього залишилися найприємніші спогади

"Це була одна з найпростіших і радісних робіт, адже вони були шалено закохані. Я їм сказав: "Просто будьте собою, а я буду вас фотографувати", – пригадує він.

Меган Маркл і принц Гаррі під час фотосесії присвяченій заручинам

Також він поділився, що принц Гаррі і Меган Маркл запросили його з дружиною на своє весілля, проте як гостя, а не фотографа.

Нагадаємо, весілля принца Гаррі і актриси Меган Маркл відбудеться 19 травня. У мережі уже показали, як виглядають запрошення на церимонію.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівське весілля
Джерело: 24 Канал
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