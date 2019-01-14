Автори історичної перемоги ФК "Львів" покинули команду

Футболісти "Львова" Артур Западня та Ростислав Волошинович залишили клуб. Вони були авторами історичної події в історії команди.

Як повідомили у клубі, Артур Западня вирішив не подовжувати співпрацю з "містянами". Його контракт закінчувався влітку 2019 року. Щодо Волошиновича, то гравець вирішив покинути "Львів" через відсутність ігрової практики. Керівництво та гравці "синьо-золотих левів" розірвали угоди за взаємною згодою сторін.

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Варто зазначити, що Западня та Волошинович увійшли в історію "Львова". Перший забив гол у дебютному матчі цього сезону за команду у ворота столичного "Арсенал-Київ". Другий у цьому матчі зробив результативний пас. Тоді "Львів" неочікувано переміг на виїзді 0:2.

Загалом Западня зіграв у 17 матчах за "Львів". Окрім забитого голу, він відзначився двома результативними передачами – у домашніх матчах з "Карпатами" (1:1) та "Маріуполем" (2:2). Волошинович відіграв лише п’ять матчів за клуб.