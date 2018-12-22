Авторитетне видання назвало три гранди, які всерйоз цікавляться Циганковим

Півзахисником київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться відразу три європейські гранди.

Йдеться про "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Баварію". Про це повідомляє авторитетне видання Marca.

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Набираючись досвіду зі старшими товаришами по команді, 15-й номер київського "Динамо" продовжує зростати. Поряд з молодим плеймейкером Миколою Шапаренком, потенційно – це майбутнє клубу зі столиці України. Все це підтверджується тим фактом, що в 21 рік вже кілька провідних європейських клубів записали ім'я Віктора Циганкова червоним кольором – "Баварія", "Тоттенхем" і "Ліверпуль",

– зазначає Marca.

Нагадаємо, що інтересі до хавбека також проявляє "Рома", але президент "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Олександр Хацкевич хочуть зберегти футболіста до літа.

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