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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Авторитетне видання назвало три гранди, які всерйоз цікавляться Циганковим

      83 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков

      Півзахисником київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться відразу три європейські гранди.

      Йдеться про "Ліверпуль", "Тоттенхем" і "Баварію". Про це повідомляє авторитетне видання Marca.

      Читайте також: "Динамо" почало "торгувати" Циганковим, названо ліги, де може опинитися українець

      Набираючись досвіду зі старшими товаришами по команді, 15-й номер київського "Динамо" продовжує зростати. Поряд з молодим плеймейкером Миколою Шапаренком, потенційно – це майбутнє клубу зі столиці України. Все це підтверджується тим фактом, що в 21 рік вже кілька провідних європейських клубів записали ім'я Віктора Циганкова червоним кольором – "Баварія", "Тоттенхем" і "Ліверпуль",
      – зазначає Marca.

      Нагадаємо, що інтересі до хавбека також проявляє "Рома", але президент "Динамо" Ігор Суркіс і головний тренер команди Олександр Хацкевич хочуть зберегти футболіста до літа.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Віктор Циганков Баварія ФК Ліверпуль Тоттенхем
      Джерело: 24 Канал
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