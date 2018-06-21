Як виглядає інноваційна мультимедійна система від Mercedes-Benz зі штучним інтелектом

Як виглядає інноваційна мультимедійна система від Mercedes-Benz зі штучним інтелектомАвтотехнології 88 Читать новость на русском
Штучний інтелект – один із найпопулярніших трендів у розвитку сучасної науки й техніки. Машини, які роз’їжджають вулицями поруч із нами, з кожним днем стають "розумнішими". Вони усе більше відповідають нашим очікуванням і потребам та стилю життя 21-го століття загалом
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Джерело: 24 Канал
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